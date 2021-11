Las Rozas, 23 novembre 2021

27/11/2021 à 07:54 CET

Panenka

Tu me connais déjà cher journal : je ne suis pas méchant. Pour rien. Je vais donc oublier les clubs qui me sont tombés dessus jusqu’à ce que je réussisse à qualifier l’Espagne pour la Coupe du monde. Vraiment, je ne vais pas tenir compte de ces journalistes qui ont remis en cause mes décisions. Qu’est ce que tu veux que je fasse? Qu’ils ont leurs noms sur une liste pour leur jeter toutes ces critiques à la figure, avec une belle ironie, lors de la prochaine conférence de presse ? Non ce n’est plus mon style. Je suis un homme compréhensif. C’est pourquoi je comprends que la capitale n’aime pas que je passe de Madrid dans mes appels. Mais ce n’est pas de ma faute si leurs joueurs les plus forts ne sont pas espagnols..

Comme Vinícius, qui rompt avec le Brésil, ou Gareth Bale, qui rompt avec le Pays de Galles. Beaucoup d’entre eux n’aimaient pas non plus qu’elle convoque Gavi. J’étais trop jeune et inexpérimenté, m’ont-ils prévenu. Je ne suis pas étonné qu’ils n’y aient pas vu clair : il s’agit plutôt de parier sur l’ancienneté. Vous souvenez-vous combien Ramos a manqué à l’Euro ? Oh non, attends, j’avais raison là-dessus aussi. Ce sera une coïncidence. Des choses qui arrivent. Ils me diront quand Ramos le casse à Paris. A quoi j’étais : que maintenant ils sont tous amoureux de Gavi. Mais ce n’est pas mon crédit, bien sûr & mldr; Comment cela se pourrait-il si je ne fais que faire des erreurs avec les appels ? Ce sera au crédit de Koeman, je suppose. Bon vieux Ronald, dans la capitale ils l’estimaient beaucoup plus que moi. Ce sera que mon travail est facile, le genre que n’importe qui pourrait faire.

Comment cela s’est-il dit ? Que chaque espagnol a un sélecteur à l’intérieur ? La seule chose que je vois, c’est beaucoup d’Espagnols qui l’ont à l’intérieur. Allez, soyons clairs : le poste de coach n’est pas pour tout le monde. On peut être maçon, facteur, ingénieur ou entraîneur de Grenade (tous des emplois très nécessaires que j’applaudis avec le plus grand respect). Mais la formation en Espagne n’est pas pour tout le monde. Je suis bon car je le considère comme l’une de ces courses d’ultra-distance que j’aime : il suffit d’avoir beaucoup d’endurance, d’avoir un bon sac à dos et de s’habituer à la nourriture froide, c’est ainsi qu’on sert la vengeance..