Las Rozas et Socuéllamos signent un match nul et vierge (0-0)

09/05/2021 à 15:07 CEST

Las Rozas et le Socuéllamos à égalité à zéro dans le match organisé ce dimanche dans le Centre sportif Dehesa de Navalcarbón. Las Rozas est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 1-2 à Villarrobledo. Concernant l’équipe visiteuse, le Socuéllamos a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Athlétique B dans son fief et le Poblense à domicile, 1-0 et 1-0 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe roceño a été placée en troisième position, tandis que le Socuéllamos, pour sa part, est deuxième à la fin du duel.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

Dans la seconde moitié des deux Las Rozas et le Socuéllamos Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Dans le chapitre sur les changements, Las Rozas de Carlos Pérez Salvachúa soulagé Adrian Carrasco, Raffite Oui Chechu pour Algarra, Gardien de but Oui Aurtenetxe, tandis que le technicien du Socuéllamos, Josico, a ordonné l’entrée de Madalin, Fran Cortés, Luis Lara, Trillo Oui Bec fournir Luis Hernaiz, Kike Dominguez, Megias, Essomba Oui Alberto.

Avec ce résultat, Las Rozas il reste 27 points et Socuéllamos avec 30 points.

Le lendemain Las Rozas sera mesuré avec le Villarrubia, tandis que l’équipe socuellamino jouera son match contre le Getafe B.

Fiche techniqueLas Rozas:Badiashile, Mingo, Carlos Moreno, Gonzalo, Raúl Díez, Aurtenetxe (Chechu, min 74), Algarra (Adrián Carrasco, min 64), Provencio, Indiano, Losada et Portero (Rafita, min 64)Socuéllamos:Javi Sánchez, Ramón Blázquez, Berruezo, Morros, Stevens, Alberto (Cano, min 89), Abel Suárez, Essomba (Trillo, min 89), Megías (Luis Lara, min 76), Kike Dominguez (Fran Cortés, min 0,76) et Luis Hernaiz (Madalin, min 69)Stade:Centre sportif Dehesa de NavalcarbónButs:0-0