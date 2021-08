L’AS Saint Etienne accueille Lille OSC dans son fief

20/08/2021 à 21h00 CEST

Samedi prochain à 21h00 se jouera le match de la troisième journée de Ligue 1 qui affrontera les Saint-Étienne et à Lille dans le Stade Geoffroy Guichard.

Le AS Saint Etienne Il affronte le match de la troisième journée en voulant ajouter plus de points à son classement après avoir signé un match nul contre lui Course de Lens lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la saison, les hôtes n’ont gagné aucun des deux matchs disputés jusqu’à présent en Ligue 1 et ont réussi à inscrire trois buts pour et trois contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lille OSC ne pouvait pas faire face à la OGC Nice lors de leur dernier match (0-4), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et retrouver sa carrière dans le tournoi. Avant ce match, le Lille OSC ils n’avaient remporté aucun des deux matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec un bilan de trois buts marqués contre sept encaissés.

En tant que local, le AS Saint Etienne il a tiré le seul match qu’il a joué dans son stade jusqu’à présent. À l’extérieur de la maison, le Lille OSC il a également égalisé pour son seul engagement à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Geoffroy GuichardEn fait, les chiffres montrent huit victoires, huit défaites et huit nuls en faveur de la AS Saint Etienne. De leur côté, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade de la Saint-Étienne. La dernière fois qu’ils ont joué le Saint-Étienne et le Lille dans la compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est conclu par un match nul 0-0.

Si l’on analyse la situation de ces équipes au classement de Ligue 1, on constate que la AS Saint Etienne ils devancent l’équipe visiteuse avec un point d’avance. Le AS Saint Etienne Il arrive à la rencontre avec deux points à son casier et occupant la huitième place avant le match. Pour sa part, le Lille OSC il compte un point et occupe la dix-huitième position du classement.