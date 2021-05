L’AS Saint Etienne bat Montpellier et marque les trois points (1-2)

05/02/2021 à 19:19 CEST

le Saint Etienne joué et gagné 1-2 en tant que visiteur du duel dimanche dernier dans le Stade de La Mosson. le Montpellier Il a abordé le match en voulant dépasser son score au classement après avoir subi une défaite 3-1 lors du match précédent contre OGC Nice. Pour sa part, AS Saint Etienne il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Brest. Grâce à ce résultat, l’équipe stéphanois est douzième, tandis que la Montpellier il est huitième à la fin du match.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Montpellier, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Andy Delort à la minute 6. Cependant, l’équipe stéphanois à la 16e minute a réagi et égalisé le combat grâce à un but de Romain Hamouma, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

La deuxième période a commencé face à l’équipe visiteuse, qui a retourné le tableau de bord grâce à un but de Mathieu debuchy quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la 50e minute, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Montpellier de Michel Der Zakarian soulagé Stephy mavididi, Dolly Keagan, Samy Benchama Oui Petar Skuletic pour Sepe Elye Wahi, Joris Chotard, Clément Vidal Oui Gaétan Laborde, tandis que le technicien du Saint Etienne, Claude Puel, a ordonné l’entrée de Kevin Monnet-Paquet, Adil Aouchiche, Zaydou Youssouf Oui Charles Abi fournir Arnaud Nordin, Romain Hamouma, Wahbi khazri Oui Denis Bouanga.

L’arbitre a donné un carton jaune à Samy Benchama Oui Dolly Keagan par l’équipe locale déjà Gabriel Silva par l’équipe stéphanois.

Avec cette victoire à l’écart, l’équipe de Claude Puel s’est classée douzième avec 42 points, tandis que l’équipe dirigée par Michel Der Zakarian il s’est classé huitième avec 47 points à la fin du match.

Les équipes continueront à disputer leurs matchs suivants en Ligue 1: le Montpellier tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Course de Strasbourg à la maison, tandis que le AS Saint Etienne jouera à domicile contre lui Olympique de Marseille.

Fiche techniqueMontpellier:Etienne Green, Mathieu Debuchy, Harold Moukoudi, Pape Abou Cissé, Gabriel Silva, Mahdi Camara, Lucas Gourna Douath, Romain Hamouma, Denis Bouanga, Wahbi Khazri et Arnaud NordinAS Saint Etienne:Jonas Omlin, Clement Vidal, Nicolas Cozza, Daniel Congre, Mihailo Ristic, Gaetan Laborde, Joris Chotard, Damien Le Tallec, Florent Mollet, Sepe Elye Wahi et Andy DelortStade:Stade de La MossonButs:Andy Delort (1-0, min.6), Romain Hamouma (1-1, min.16) et Mathieu Debuchy (1-2, min.50)