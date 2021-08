L’AS Saint Etienne et Lille OSC concluent leur match de championnat par un nul (1-1)

21/08/2021 à 23:01 CEST

Le Saint-Étienne et le Lille à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce samedi dans le Stade Geoffroy Guichard. Le AS Saint Etienne Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel organisé contre le Course de Lens. Quant à l’équipe visiteuse, le CSO lilloise perdu par un résultat de 0-4 lors du match précédent contre le OGC Nice. Avec ce résultat, l’équipe stéphanoise est neuvième à l’issue du match, tandis que le CSO lilloise est treizième.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui CSO lilloise, qui a inauguré le lumineux au moyen d’un objectif de Burak yilmaz à la 38e minute, terminant la première mi-temps sur le score de 0-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe stéphanoise, qui a fait match nul grâce à un but de Truie Sadio au bord de la fin, en 85, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Saint-Étienne a donné accès à Arnaud Nordin, Mathys saban, Adil Aouchiche, Lucas Gourna Douath et Jean-Philippe Krasso pour Zaydou Youssouf, Denis Bouanga, Romain Hamouma, Neyou Yvan et Wahbi khazri, Pendant ce temps, il Lille a donné le feu vert à Jonathan Ikoné, Yusuf Yazici et ange gomes pour Jonathan Bamba, Tim weah et Jonathan David.

L’arbitre a décidé de mettre en garde quatre joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Wahbi khazri et par le Lille admonesté Tiago Djalo, Burak yilmaz et Xeka.

En ce moment, le Saint-Étienne il reste trois points et le Lille avec un côlon.

Le lendemain de la Ligue 1, le AS Saint Etienne jouera contre lui Olympique de Marseille loin de chez eux, tandis que le CSO lilloise affrontera dans son fief contre les Montpellier.

Fiche techniqueAS Saint Etienne :Ivo Grbic, Tiago Djalo, José Fonte, Sven Botman, Reinildo Mandava, Tim Weah, Xeka, Benjamin Andre, Jonathan Bamba, Jonathan David et Burak YilmazCSO lilloise :Etienne Green, Yvann Macon, Harold Moukoudi, Sadio Sow, Thimothee Kolodzieczak, Mahdi Camara, Neyou Yvan, Zaydou Youssouf, Wahbi Khazri, Denis Bouanga et Romain HamoumaStade:Stade Geoffroy GuichardButs:Burak Yilmaz (0-1, min. 38) et Sadio Sow (1-1, min. 85)