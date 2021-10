L’AS Saint Etienne et l’Olympique Lyon se partagent les points après leur nul 1-1

10/03/2021 à 22:47 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Geoffroy Guichard et qui a affronté le Saint-Étienne et à Lyonnais il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Les AS Saint Etienne Il a affronté le match avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui OGC Nice par un score de 0-3 et en ce moment avait une séquence de cinq défaites consécutives. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Olympique Lyonnais n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Lorient. Après le résultat obtenu, l’équipe stéphanoise est vingtième à l’issue du match, tandis que le Lyonnais est onzième.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une manière favorable pour le Olympique Lyonnais, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Houssem Aouar. Après cela, la première partie s’est terminée avec un score de 0-1.

Après la pause est venu le but pour lui AS Saint Etienne, qui a obtenu l’égalité avec un but à onze mètres Wahbi khazri près de la conclusion, en 90, terminant ainsi le match avec un résultat final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la AS Saint Etienne a donné accès à Lucas Gourna Douath, Romain Hamouma, Adil Aouchiche et Jean-Philippe Krasso pour Arnaud Nordin, Neyou Yvan, Ryad boudebouz et Denis Bouanga, Pendant ce temps, il Lyonnais a donné accès à Jason denayer, Julien Pollersbeck, Mauvais goût et Thiago Mendès pour Jérôme Boateng, Xherdan Shaqiri, Houssem Aouar et Bruno Guimarães.

L’arbitre a montré un total de six cartons : deux cartons jaunes au Saint-Étienne, spécifiquement à Arnaud Nordin et Caméra Mahdi et trois à Lyonnais (Léo Dubois, Karl Toko-Ekambi et Jason denayer). De plus, il y avait un carton rouge pour Antoine Lopes par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Saint-Étienne il reste trois points et le Lyonnais avec 12 points.

Le lendemain le AS Saint Etienne sera mesuré avec le Course de Strasbourg, tandis que l’équipe lyonnaise jouera son match contre les AS Monaco.

Fiche techniqueAS Saint Etienne :Etienne Green, Harold Moukoudi, Zaydou Youssouf, Thimothee Kolodzieczak, Miguel Trauco, Denis Bouanga (Jean-Philippe Krasso, min.89), Neyou Yvan (Romain Hamouma, min.65), Mahdi Camara, Arnaud Nordin (Lucas Gourna Douath, min. .65), Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz (Adil Aouchiche, min.78)Olympique Lyonnais :Anthony Lopes, Leo Dubois, Jerome Boateng (Jason Denayer, min.68), Sinaly Diomande, Henrique, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes (Thiago Mendes, min.88), Houssem Aouar (Malo Gusto, min.88), Karl Toko- Ekambi, Lucas Paqueta et Xherdan Shaqiri (Julian Pollersbeck, min.76)Stade:Stade Geoffroy GuichardButs:Houssem Aouar (0-1, min. 42) et Wahbi Khazri (1-1, min. 90)