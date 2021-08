L’AS Saint Etienne et Lorient se partagent les points et font match nul 1-1

08/08/2021 à 17h03 CEST

Le Saint-Étienne et le Lorient a débuté la Ligue 1 par un nul 1-1 lors du match d’ouverture qui s’est tenu ce dimanche au Stade Geoffroy Guichard. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes sont à égalité à un point respectivement en cinquième et sixième position.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer un but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

La deuxième période a commencé positivement pour le groupe de Lorient, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Vincent Le Goff à la minute 52. L’équipe stéphanoise a égalisé avec un but à onze mètres de Wahbi khazri à la 70e minute, mettant ainsi fin à la confrontation sur le score final de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Romain Hamouma, Arnaud Nordin, Assane Diousse, Ryad boudebouz Oui Truie Sadio remplacement Charles Abi, Adil Aouchiche, Zaydou Youssouf, Wahbi khazri Oui Mickaël Nade, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Jérôme Hergault, Thomas monconduit, Adrien grbic, Pierre-Yves Hamel Oui Dango Ouattara, qui est entré par Igor Carioca, Fabien Lemoine, Armand Laurent, Enzo Le Fé Oui Terem moffi.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Thimothée Kolodzieczak Oui Zaydou Youssouf, de l’équipe locale et trois pour Fabien Lemoine, Igor Carioca Oui Vincent Le Goff, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Saint-Étienne et le Lorient ils restent à égalité à un moment donné en Ligue 1.

Le deuxième jour, le AS Saint Etienne jouera contre lui Course de Lens à la maison et le Lorient jouera son match contre lui AS Monaco à la maison.

Fiche techniqueAS Saint Etienne :Paul Nardi, Julien Laporte, Houboulang Mendes, Jeremy Morel, Igor Carioca, Laurent Abergel, Fabien Lemoine, Vincent Le Goff, Enzo Le Fee, Armand Lauriente et Terem MoffiLorientais :Etienne Green, Yvann Macon, Mickael Nade, Harold Moukoudi, Thimothee Kolodzieczak, Adil Aouchiche, Mahdi Camara, Zaydou Youssouf, Denis Bouanga, Charles Abi et Wahbi KhazriStade:Stade Geoffroy GuichardButs:Vincent Le Goff (0-1, min. 52) et Wahbi Khazri (1-1, min. 70)