L’ascension de Brentford au rang de premier ministre, un succès basé sur les données

04/06/21 à 11:33 CEST

Il y a douze ans, Brentford faisait partie de la quatrième division anglaise. Il y a huit ans, dans Third. Il y a six ans, en deuxième et il y a une semaine, il était promu en Premier League. Un succès d’une humble équipe londonienne qui s’est basée sur l’étude analytique des données et sur la rentabilité et réévaluer leurs joueurs jusqu’à ce qu’ils les vendent sept fois leur prix initial.

Quand après promouvoir pour la première fois en 74 ans au poste de premier ministreSergi Canós, l’un des gros titres de l’équipe, a assisté à l’., il était clair sur la raison de la stabilité et de la croissance du club. “Le désir de s’améliorer. A chaque fois pour être un peu plus près. Faites toujours les choses pour le mieux”dit l’Espagnol, qui est à Brentford depuis cinq ans.

Et quelle est la clé de cette amélioration continue ? S’appuyer sur des statistiques et des records auxquels la plupart des clubs ne font pas attention. Ou du moins, ils n’ont pas payé. “Si David veut battre Goliath, il ne peut pas le faire avec les mêmes armes”a déclaré le directeur sportif de Brentford, Rasmus Ankersen à Talksport.

Analyser le marché et parier avec le risque

Ce club de l’ouest londonien a basé sa politique de recrutement sur analyser les joueurs dont les performances sont inférieures à leur potentiel futur. C’est-à-dire qu’au lieu de suivre le Brésilien qui a marqué 30 buts en deuxième division de son pays, les éclaireurs de Brentford jetteront leur regard sur le joueur qui a marqué la moitié, mais dont les statistiques, telles que le taux de but attendu, montrent qu’il aurait pu faire beaucoup plus.

Avec cette politique risquée mais efficace sur le long terme, ont réussi à réévaluer le prix des joueurs qui ont acheté avec solde. Les meilleurs exemples sont ceux de Ollie Watkins, acheté 7 millions et vendu 33 à Aston Villa ; Said Benrahma, incorporé pour 1,7 million et vendu pour 26 à West Ham United ; et Neal Maupay, signé pour 2 millions de Saint-Etienne et vendu à Brighton pour plus de 20.

Cette décision de vendre dès que le talent explose n’a cependant pas eu d’impact négatif sur le succès de l’équipe, comme on pouvait s’y attendre. La saison dernière, après avoir perdu la finale en raison d’une promotion en Premier ministre contre Fulham à Wembley, l’équipe s’est retrouvée sans ses deux grandes stars, Watkins et Benrahma, mais a été renforcée par un footballeur qui a déjà battu des records..

Ivan Toney, un joueur historique du Championnat

Les abeilles’ Ils ont mis plus de 5 millions dans Ivan Toney, un garçon de Petersborough, et il les a récompensés avec 31 buts en championnat, le plus de l’histoire de cette division anglaise sur Glenn Murray, qui a marqué 30. La clé de cette stabilité réside aussi dans le patron du club, qui, loin d’être un millionnaire intéressé uniquement par la réussite économique, en est fan. Matthew Benham a gagné de l’argent grâce à son entreprise, un bookmaker, et a acheté Brentford en 2012, alors qu’ils parcouraient encore League One.

Son engagement envers le club n’a pas été un gâchis et au cours de ces années “seulement” le club a investi environ 100 millions, un montant qui sera amplement récompensé par la promotion au premier ministre, évalué à plus de 180 millions de livres.. Benham ne s’est pas non plus distingué pour avoir inculqué des salaires élevés à ses joueurs et les dépenses totales en salaires ont été le numéro 14 des 24 qui composent le championnat.

Une fois le Premier ministre atteint, l’objectif, selon les mots de Canós, n’est pas de survivre à n’importe quel prix. “C’est pour rester.” Faire en sorte que Brentford prenne son envol dans l’élite, similaire à ce que des projets solides tels que Wolverhampton Wanderers et Leeds United ont fait ces dernières années, qui dans la saison de leur ascension ont réussi à se faufiler en Europe ou sont restés près d’elle.