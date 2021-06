L’ascension de l’Alt-Doge

Faisons un tour dans le passé.

Le week-end dernier, mon lévrier et moi avons visité notre parc canin local. Nous nous sommes promenés directement dans une rencontre Shiba Inu.

“Hé, Daaaaaadd… Sortez-moi d’ici.”

Si vous vous sentez comme ça à propos Dogecoin (CCC :DOGE-USD), je ne t’en veux pas non plus. Dans notre sondage hautement non scientifique InvestorPlace.com, 51% des personnes interrogées considèrent désormais Dogecoin comme une vieille nouvelle (boomer coin, peut-être ?)

A sa place, vous avez des alternatives comme Shiba Inu, Snoop Doge, et bien sûr, Berger australien sûr, AKA « pièce de monnaie ASS. »

Beaucoup de ces jetons sont achetés pour la même raison que des actions comme Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) a fait hier. Ils sont bon marché. Certains peuvent frapper des milliards de jetons juste pour garantir un faible prix par pièce.

Et certaines de ces pièces finissent par réussir. Donc, si vous vous ennuyez aussi de tout crypto, ce sont les nouveaux investissements Moonshot d’aujourd’hui.

Ctrl-Alt-Doge : Trouver le prochain Dogecoin

La semaine dernière, j’ai remarqué que les crypto-monnaies ressemblent beaucoup à des réseaux ferroviaires. Le plus étendu, comme Binance (CCC :BNB-USD), sont des échanges (gares), des protocoles (voies ferrées) et des jetons (voitures de train) tout en un. C’est ainsi que 1 000 $ investis dans BNB en 2017 auraient atteint 3,7 millions de dollars aujourd’hui.

Pendant ce temps, les prétendants à l’altcoin de Doge sont principalement des jetons. (Considérez-les comme le fourgon du monde de l’investissement). Ces jetons fonctionnent sur des réseaux existants, comme Binance, et servent exclusivement à transférer de l’argent d’une partie à une autre.

Si vous êtes Ethereum (CCC :ETH-USD) fondateur Vitalik Buterin, c’est une excellente nouvelle. Non seulement ces jetons renforcent votre réseau. Vous recevez parfois des milliards de dollars en cadeau de bâillon.

Pour le reste d’entre nous, ce sont des billets de loterie. Il y en a tellement – ​​965 900 jetons au dernier décompte – et seule une poignée génère des profits supranormaux.

Quadrillion-Coin Club. Jetons comme SafeMoon ont tellement de pièces en circulation que les prix sont suivis par le nombre de points décimaux qu’ils gagnent ou perdent. La plupart des membres du clan “Inu” appartiennent à ce groupe : Shiba Inu, Alaska Inu, Jindo Inu, Sanshu Inu, Kishu Inu, Akita Inu, Hokkaidu Inu, Keanu Inu, Tsuki Inu et Coshi Inu font partie des nombreuses races de chiens disponibles à l’adoption.

r/WSB Immigrants. Mais Reddit r/WallStreetBets interdit tout discours sur les crypto-monnaies, ce qui n’a pas empêché leurs fans de se joindre également à l’engouement Doge. Jetons comme Jeton FEG (Feed Every Gorilla) flatter aux côtés HODL et Tendies.

Outrage à la pudeur. Si vous allez offenser Wall Street, pourquoi ne pas faire grimacer les médias de masse chaque fois qu’ils mentionnent votre nom ? CUMROCKET, PORROCKET, BongWeedCoin et Enregistrez vos actifs sont parmi les nombreux qui embrassent avec joie leur statut sh * tcoin.

Surcompensation. À l’autre extrémité du spectre se trouvent des jetons de bien-être comme GreenTrust qui promet de planter des arbres plus tard. La plupart de ces jetons n’ont pas de plans concrets de suivi, mais c’est généralement suffisant pour rallier les investisseurs.

Alors, quels sont les meilleurs achats ?

Ma proposition est simple. Achetez les pièces les plus performantes du mois dernier et conservez-les pendant une semaine.

Voici ce qui se serait passé si vous aviez fait cela en avril.

Un investisseur qui a acheté les principales pièces les plus performantes fin avril aurait obtenu un rendement de 50 % d’ici la deuxième semaine de mai.

Mais tenir plus longtemps que cela, et vos gains vont rapidement fondre. Voici le même graphique montrant juste le rendement moyen.

Mention spéciale : Clover Health

Il est difficile d’avoir raté Clover Health ces derniers jours.

“C’est l’un des investissements les plus simples que j’ai jamais fait”, a déclaré Chamath Palihapitiya à l’époque.

(Etouffe les rires).

S’il faisait référence au prix, il a raison. La fusion Clover Health / Social Capital III a généré l’une des rares SAVS dont le prix a chuté en dessous du niveau de 10 $ avant la fusion.

Mais s’il parlait des affaires de Clover, il aurait peut-être pris le mauvais S-1 sur son bureau. Les moteurs commerciaux de Clover sont encore plus complexes que ceux de Palantir (NYSE :PLTR), un autre favori de Reddit. Au lieu de cela, cela ressemble beaucoup à celui de UnitedHealth Optum ou alors Santé lumineuse — des entreprises d’assurance compliquées qui vivent et meurent selon les formules qui déterminent leur classement par étoiles. (Les personnes âgées qui peuvent se permettre ces plans achètent rarement des plans mal notés).

De ce point de vue, Clover Health mène une bataille difficile. Sa notation 3 étoiles Medicare Advantage (MA) la place dans le plus bas niveau des assureurs-maladie sur son marché principal ; l’entreprise s’est plutôt appuyée sur un marketing agressif auprès des cliniciens pour promouvoir son produit.

En d’autres termes, ils essaieront de convaincre votre médecin de vous vendre un plan en leur accordant un rabais plus important. Le DoJ enquête apparemment.

Néanmoins, l’ascension de Clover nous rappelle que les investisseurs de Reddit ne se soucient pas particulièrement de savoir si ce que font leurs investissements est particulièrement éthique. Si c’est bon marché, c’est un achat.

Tomber sur Terre : les pièces du baby-boom

Revenons à la crypto maintenant. Les investisseurs regarderont probablement en arrière à la mi-2021 comme une période où notre reste de bon sens a disparu. Des pièces technologiquement avancées comme Ethereum, Cardano (CCC :ADA-USD) et À pois (CCC :DOT1-USD) ne figure plus dans le top 10 des pièces les plus vues sur CoinMarketCap, un site Web de suivi de cryptographie populaire.

A leur place, alt-Doge a pris le relais.

Il s’avère que les investisseurs particuliers sont incroyablement disciplinés lorsqu’il s’agit d’éviter les perdants. Au cours du mois dernier, 10 000 $ investis dans les pièces de la colonne de gauche auraient diminué à 7 700 $. Pendant ce temps, les fusées lunaires de juin auraient rapporté 10 000 $ à 241 000 $.

Les investisseurs de détail sont un groupe étonnamment conscient de lui-même. Si cela ne vous génère pas de retours rapides, il vaut mieux passer à autre chose et essayer de perdre de l’argent d’une autre manière.

En chiffres : Cryptomania Ahoy !

8% Pourcentage d’Américains qui possédaient des crypto-monnaies en 2018. La plupart des Américains étaient soit désintéressés, soit considéraient les crypto-monnaies comme trop risquées. 17% Pourcentage d’Américains qui possèdent aujourd’hui une crypto-monnaie, selon une enquête du New York Digital Investment Group. 111 000 $ Le salaire moyen des investisseurs en crypto-monnaie, selon une étude de Gemini Crypto Exchange. 860 milliards de dollars Richesse totale gagnée par les investisseurs en crypto depuis janvier 2021.

Lectures intéressantes

Lundi, j’ai souligné Gué (NYSE :F) pour une réévaluation potentielle à la hausse. Maintenant, c’est au tour de Louis Navellier et de son équipe de donner leur point de vue en profondeur sur le potentiel de redressement massif du constructeur automobile.

Tesla (NASDAQ :TSLA) a un nouveau fan ! Joanna Makris examine comment les bornes de recharge du fabricant de véhicules électriques pourraient freiner la croissance des nouveaux entrants

Mark Hake identifie un concurrent sous-estimé aux guerres du streaming dans sa nouvelle analyse sur l’industrie.

El Salvador deviendra le premier pays à adopter Bitcoin (CCC :BTC-USD) comme monnaie légale. La loi oblige chaque entreprise à accepter la crypto-monnaie pour le paiement. Le temps nous dira si cette expérience massive fonctionne comme prévu.

Pensées finales : le cycle de battage médiatique sans fin

Tous les cycles de battage médiatique semblent passer par des phases similaires.

Considérez les stocks de mèmes. Au début, nous assisterons à des redressements à fort potentiel comme GameStop (NYSE :GME) et AMC (NYSE :AMC) réussir. Alors que le cours de l’action du leader augmente, les entreprises de second rang comme Microvision (NASDAQ :MVIS) et Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) commencer à chevaucher les queues de pie. Enfin, la mini-bulle éclate, laissant les stocks de mèmes originaux (c’est-à-dire GME/AMC) comme gagnants.

Les crypto-monnaies sont en phase 2 de ce cycle. Beaucoup de ces pièces alt-Doge ne prétendent même pas avoir un but ; s’ils peuvent attirer suffisamment d’attention pour que les premiers investisseurs puissent encaisser, cela leur suffit.

Mais le vent finira par revenir. Au fur et à mesure que les alt-Dogecoins diminuent, les investisseurs afflueront vers la pièce originale Shiba Inu.

Mon conseil?

Continuez à surveiller les prix Dogecoin. Au moment où il commence une hausse significative, ne soyez pas surpris si #DogeCointo1Dollar revient en force pendant les jours Doge de l’été.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.