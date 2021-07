L’ascension de Nyjah Huston du phénomène enfant du skateboard à celui de superstar olympique, expliquée

in

La légende de Nyjah Huston a commencé avant ses 10 ans. Il y avait des rumeurs selon lesquelles un enfant patinait comme s’il avait deux fois son âge, destiné à être le prochain « grand » du sport.

Huston a fait ses débuts au Volcom Damn Am 2004. Une foule abasourdie a regardé un enfant de 10 ans se préparer à courir dans la rue. C’était plus un spectacle que la réalité, mais Huston a rapidement captivé le public en terminant quatrième, en faisant des moments forts d’ESPN et en commençant à construire sa légende pour le reste du monde.

Il faudrait sept ans à Huston pour remporter l’or aux X-Games, mais c’est en partie ce qui a rendu son début de carrière si amusant à regarder. Il a grandi sous nos yeux, s’améliorant à chaque compétition et s’élevant lentement pour devenir le patineur que tout le monde espérait qu’il deviendrait. Houston a dirigé la nouvelle garde du skateboard à l’époque du plus grand boom du sport, et il a bien fait de maintenir sa pertinence.

Cependant, aussi amusant que cela soit de défendre l’histoire de l’enfant phénomène atteignant son potentiel, il est irresponsable de passer sous silence à quel point la vie de Huston était difficile loin du parc. Son père dominateur a forcé Nyjah à patiner dès l’âge de cinq ans, le poussant à pratiquer ce sport comme des dizaines de parents sportifs autoritaires avant lui. Enfant, on s’attendait à ce qu’il passe tout son temps libre à patiner, et la poursuite de l’excellence dominait sa vie. Ce n’est que lorsque ses parents ont divorcé en 2007 qu’il a pu être libre de faire ses propres choix en matière de skate et qu’il voulait continuer à faire de la compétition.

Ce retour d’amour du patinage s’est manifesté dans la façon dont Huston a concouru. Le succès n’a pas tardé à suivre. Depuis qu’il a remporté sa première médaille aux X-Games en 2012, il a dominé le monde du patinage de rue, remportant 16 médailles d’or entre les X-Games et le Championnat du monde de skate. Huston a facilement remporté l’or au Dew Tour 2021, qui a servi de qualification olympique aux États-Unis.

Il y a une pression importante dans le monde du skateboard, le Japon et le Brésil étant les deux principales nations visant à battre les États-Unis. Mais, avec Nyjah Huston menant la charge dans la rue, il est difficile de voir quelqu’un d’autre remporter l’or. Maintenant, à 26 ans, Huston entre dans sa carrière de skateur, et compte tenu de son curriculum vitae déjà incroyable, il y a une chance que les Jeux olympiques de Tokyo le cimentent comme l’un des plus grands de tous les temps, déjà.

Les meilleurs tricks de skate de Nyjah Huston

Voici une compilation de certains des meilleurs mouvements de la récente carrière de Huston.

Les premiers moments de patinage de Nyjah Huston

Voici une première vidéo de Huston patinant à l’âge de 9 ans.

Comment regarder Nyjah Huston à Tokyo

Préliminaires masculins de rue : samedi 24 juillet à 20 h Finales masculines de rue : samedi 24 juillet à 23 h 41