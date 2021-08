L’ascension d’Ethereum au rang de crypto n ° 1 “semble imparable”, déclare le PDG du groupe deVere

Nigel Green est très optimiste sur l’ETH et affirme que sa valeur dépassera celle de Bitcoin dans cinq ans.

Le PDG et fondateur de l’une des plus grandes organisations de conseil financier indépendantes au monde, le groupe deVere, a déclaré que l’appréciation des prix d’Ethereum devrait continuer à dépasser celle de Bitcoin en 2021.

Le PDG du groupe deVere, Nigel Green, pense également que la valeur d’Ethereum dépassera celle de Bitcoin dans quelques années.

“Ethereum surpasse Bitcoin et cette tendance devrait se poursuivre pour le reste de 2021”, a-t-il déclaré.

Ethereum a gagné plus de 300% jusqu’à présent cette année, tandis que l’actif numérique le plus populaire au monde est en hausse de 55% en comparaison. “En fait, il a surperformé tous les autres actifs de référence au premier semestre de cette année”, a ajouté Green selon City AM.

L’analyste respecté a attribué deux facteurs clés aux performances exceptionnelles d’Ethereum en 2021. Ethereum a un niveau plus élevé de potentiel d’utilisation réelle et est la plate-forme de développement la plus demandée pour les contrats intelligents, a-t-il déclaré, ” soulignant ainsi la valeur de ce réseau non seulement en tant que plate-forme pour les développeurs, mais en tant que société mondiale de services financiers “,

Deuxièmement, Green a commenté que l’enthousiasme des investisseurs pour la transition “révolutionnaire” vers ETH 2.0 représente un énorme coup de pouce non seulement pour Ethereum, mais aussi pour la technologie blockchain elle-même.

“En fin de compte, cela signifiera que sa valeur dépassera celle du Bitcoin, probablement dans cinq ans.”

Cependant, le dirigeant de l’entreprise n’est pas baissier sur Bitcoin et est convaincu que Bitcoin atteindra, voire dépassera, son sommet historique de la mi-avril de 65 000 $ d’ici la fin de 2021. Cependant, il a conclu que :

“L’ascension d’Ethereum au sommet du cryptovers semble imparable.”

Début juin, deVere a lancé une obligation à rendement fixe qui suit les contrats à terme Bitcoin et Ethereum sur le Chicago Mercantile Exchange.

Selon CoinJar, l’échange de crypto-monnaie britannique, Ethereum a investi Bitcoin dans presque toutes les mesures qui comptent. Dans un blog publié le 18 août, la bourse indiquait qu’Ethereum Bitcoin surperformait déjà dans un certain nombre de domaines, notamment le nombre de transactions, la valeur totale disponible, les portefeuilles actifs par jour, les frais de transaction et les revenus de l’exploitation minière.

Selon le rapport du deuxième trimestre de Coinbase, le volume des transactions d’Ethereum est passé à celui de Bitcoin pour la première fois en neuf ans d’histoire.

Les échanges d’ETH ont représenté 26% des volumes totaux au deuxième trimestre, contre 21% au cours des trois mois précédents, et supérieur aux 24% de Bitcoin pour la période.