L’ascension d’Ethereum au sommet du cryptoverse est imparable, affirme le PDG du groupe DeVere ZyCrypto Crypto new media

Le PDG et fondateur de deVere Group, l’une des principales institutions financières indépendantes au monde, s’attend à ce qu’Ethereum reprenne ses performances supérieures à Bitcoin tout au long de 2021, et le dépasse finalement d’ici cinq ans.

Nigel Green, PDG de deVere Group, prévoit que la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière dépassera Bitcoin d’ici 2026. “Ethereum surpasse Bitcoin et on peut s’attendre à ce que cette tendance se poursuive pour le reste de 2021”, a-t-il déclaré.

Ethereum a connu une croissance notable cette année alors que la mise à niveau tant attendue d’EIP-1559, qui faisait partie du London Hardfork, a été mise en ligne. Grâce à ces mises à jour, Etheruem a connu une course folle, battant largement celle de Bitcoin.

Alors que Bitcoin est en hausse d’environ 50% jusqu’à présent cette année, Ethereum a gagné plus de 300% au cours de cette même période. De plus, Ethereum a non seulement réussi à surperformer Bitcoin au premier semestre 2021, mais il a également battu tous les autres actifs de référence.

Graphique ETHUSD par TradingView

Le PDG de deVere pense que la croissance d’Ethereum dépend en grande partie de deux facteurs clés, qui ont agi comme du carburant, poussant Ethereum à dépasser Bitcoin. Il a affirmé que la première raison était les nombreux cas d’utilisation réels d’Ethereum.

“Premièrement, Ether a un niveau plus élevé de potentiel d’utilisation réelle car Ethereum – la plate-forme sur laquelle il s’agit de la crypto-monnaie native – est la plate-forme de développement la plus demandée pour les contrats intelligents, soulignant ainsi la valeur de ce réseau non seulement en tant que plate-forme pour les développeurs mais comme une utilité financière mondiale, ».

Green a ajouté que les récentes mises à jour d’Ethereum ont également joué un rôle notable dans sa surperformance. “Deuxièmement, l’enthousiasme des investisseurs pour la transition révolutionnaire vers ETH 2.0, qui rend le réseau Ethereum considérablement plus évolutif, durable et sécurisé”, a-t-il déclaré.

Ethereum dépassera Bitcoin en 5 ans

Compte tenu des raisons susmentionnées, Green affirme qu’Ethereum parviendrait à dépasser Bitcoin d’ici 2026. “En fin de compte, cela signifiera que sa valeur dépassera celle de Bitcoin – probablement d’ici cinq ans”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il soit optimiste sur Ethereum, le PDG de deVere est également optimiste quant à Bitcoin. “Cela dit, je reste convaincu que Bitcoin atteindra, voire dépassera son sommet historique de la mi-avril de 65 000 $ d’ici la fin de 2021”, a-t-il déclaré.

Néanmoins, Green pense qu’Ethereum est imparable et que ce ne serait qu’une question de temps pour qu’il surpasse Bitcoin. “Il y aura bien sûr des pics et des creux en cours de route, mais l’ascension d’Ethereum au sommet du cryptovers semble imparable”, a-t-il déclaré.

Avec les performances exceptionnelles d’Ethereum en 2021, le sujet de Flippening est plus que jamais débattu. En juillet, la grande société d’investissement Goldman Sachs a prédit qu’Ethereum dépasserait Bitcoin en tant que réserve de valeur numérique dominante dans un avenir proche.