L’ascension du BJP n’est pas soudaine, le “ circuit de discussion ” de Kolkata a ignoré la voix du Bengale pendant trop longtemps: Deep Halder, auteur de “ Bengal 2021 ”

Élection au Bengale occidental 2021: l’émergence du parti Bharatiya Janata en tant que force puissante au Bengale occidental a été l’un des aspects les plus notables de cette élection. Victoire ou pas, le BJP, dans sa quête du Bengale, a préparé le terrain pour une nouvelle expansion. Mamata Banerjee, qui a pris d’assaut le pouvoir mettant fin au règne de 34 ans de la gauche, a vu le terrain glisser sous ses pieds lors des élections de Lok Sabha en 2019, lorsque le parti safran a marqué son arrivée en remportant 18 des 42 sièges avec 40,7% de voix. – c’était énorme!

Alors qu’est-ce qui explique la montée en puissance du BJP en 2021? Les raisons sont nombreuses, mais en un mot, la colère des gens contre Mamata Banerjee et ses chefs de parti se transforme en votes BJP, déclare Deep Halder, l’auteur de deux livres sur le Bengale – Blood Island: An Oral History of the Marichjhapi Massacre, et BENGAL 2021: Un journal électoral.

«Il s’agit du syndicat raj, de la réduction des coûts, du chômage – ces choses en ont marre des gens. Ensuite, il y a l’apaisement et l’infiltration des musulmans. Halder dit qu’aujourd’hui, si quelqu’un construit une maison, il devra passer par les gens de TMC. C’est quelque chose dont Dinesh Trivedi, ancien dirigeant du TMC, avait également parlé immédiatement après avoir quitté le Congrès de Trinamool. Trivedi avait déclaré qu’il se sentait «étouffé» car il ne pouvait rien faire pour son peuple bien qu’il soit député. Il avait dit qu’il recevait des appels de sa circonscription indiquant que les dirigeants locaux du TMC demandaient de l’argent pour en louer un pour construire une maison. Même un député du TMC ne pouvait pas protéger son peuple contre le «syndicat raj» et le «gang à coupures» du TMC.

Halder dit que les choses sous le régime de Mamata avaient atteint un point de basculement et que le BJP est devenu une force politique forte, trouvant une expression politique dans les élections à l’Assemblée. «En 2016, il n’y avait pas d’alternative. Le BJP n’était pas aussi fort sur le plan organisationnel. » Mais les choses ont changé après que le BJP ait remporté 18 sièges en 2019. L’exode des poids lourds du TMC comme Mukul Roy et Suvendu Adhikari ont été les plus grosses pertes pour Mamata. «Le BJP est devenu fort et les gens ont vu une alternative au TMC dans l’État», explique Halder.

Halder dit que lorsqu’il faisait des recherches pour son livre, une chose qui n’arrêtait pas de venir était le pillage de l’argent du fonds de secours Amphan. «Aap Amphan ka paisa maar loge… aap Amphan ka paisa kaise maar sakte ho (vous siphonnerez l’argent du fonds de secours Amphan, comment pouvez-vous emporter l’argent du fonds Amphan», dit l’auteur en rappelant sa conversation avec les habitants de South 24 Parganas. Il dit que même si Amphan n’affectait pas toutes les régions, la colère contre la corruption pouvait être ressentie dans une grande partie de l’État. «Pour moi, c’était le point de basculement», dit Halder.

La religion n’a-t-elle jamais été le discours au Bengale et cela se passait-il uniquement à cause du BJP? Halder, qui a grandi à Calcutta dans les années 80, dit que la gauche a trop longtemps nié la religiosité. «La réforme agraire de gauche – l’opération Barga – a été un succès. Ensuite, cela a amené ce concept d’ennemi de classe. Faisant fi de la caste et de la religion, la gauche a également dit aux pauvres que les propriétaires terriens étaient leur ennemi. La gauche a projeté les propriétaires terriens comme des ennemis dans les villages et les propriétaires d’usines de la ville. La gauche a dit aux pauvres qu’ils ne recevaient pas de salaire minimum. Ils ont fermé des usines pour de petits problèmes. Ils ont inventé le concept d’ennemi de classe. Les habitants des villages et les travailleurs migrants de la ville ont estimé que la gauche était avec eux, et par conséquent ils ont soutenu.

«Mais l’impiété de la gauche et la religiosité hindoue lancinante comme arriération ne sont jamais allées. Le “ circuit de discussion ” de Kolkata a fait de Durga Puja un carnaval, et ils étaient également d’accord pour que l’azan soit joué dans des pandals – mais c’était un processus de réflexion d’une partie de la population de la ville. Ce n’est pas comme si la gauche est soudainement devenue droite. Le RSS travaille au Bengale depuis des années. La religiosité hindoue a toujours été présente, mais les habitants de Calcutta n’en ont jamais parlé. Et en raison du concept d’ennemi de classe de gauche, les emplois ont commencé à disparaître, les entreprises ont cessé de venir au Bengale. Alors que la politique de gauche commençait à décliner, cette religiosité hindoue a commencé à s’exprimer », dit l’auteur.

Alors, quel est le plus grand changement au Bengale? Maintenant, le Bengale parle, dit Halder. «Le discours qui se déroule en dehors de Kolkata sort. Le Bengale a 294 sièges, dont seulement 11 à Calcutta. Mais jusqu’à présent, seul Kolkata a décidé quel sera le discours. Mais ce n’est pas comme ça que ça devrait être. Maintenant, le discours de tout le Bengale remonte, à juste titre. Il dit que le Bengale exige des emplois, une amélioration de l’ordre public, la liberté de l’apaisement musulman, ils ne veulent pas d’infiltration, l’économie du village est déjà stressée, si les gens de l’extérieur s’installent ici, une crise économique peut survenir – ce sont les choses que les gens sont. parler de. «Les gens parlent maintenant au-delà des simples binaires de laïc contre le communautarisme et de la gauche contre la droite», ajoute Halder.

«Si vous me demandez quel est le plus grand changement en une ligne, je dirais que tout le Bengale parle – cela pourrait ne pas être apprécié de tout le monde. Nous avons ce gang Khan Market à Delhi, à Calcutta c’est la classe intellectuelle (Bengali Bhadralok) qui a décidé du récit. Si vous venez de l’extérieur, ils vous montreront Park Street, Victoria Memorial – mais ce n’est pas le Bengale. Que le Bengale s’exprime, c’est le changement. Le cercle Bhadralok de Kolkata ne décide plus. » Dit Halder. Alors, quelles seraient les raisons si Mamata perdait? La montée d’Abhishek Banerjee, dit Halder, bien sûr, avec toutes les autres raisons combinées. «D’abord la corruption, le syndicat raj, la réduction de l’argent, le pillage d’Amphan, l’apaisement des musulmans. Mais le dernier clou dans le cercueil était – la montée d’Abhishek Banerjee. Il est devenu de facto le numéro deux. Cela a mis en colère de nombreux hauts dirigeants du parti et l’organisation s’est affaiblie », dit l’auteur.

Halder est également en désaccord sur le fait que la division des castes et de la religion n’a jamais existé au Bengale. Il a toujours existé mais n’a pas été utilisé en politique car la gauche a régné ici pendant si longtemps. En fait, Halder a récemment rappelé sa conversation – lors de la recherche de son premier livre sur le massacre de Marichjhapi – avec l’écrivain dalit Manoranjan Byapari, maintenant candidat au TMC, qui lui a dit que la gauche pouvait faire ce qu’elle faisait parce qu’ils étaient des Namasudras, placés au plus bas strates de la société. Bypari a également déclaré à Halder que la haine des castes avait conduit au massacre de Marichjhapi, dans lequel quelque 10 000 dalits hindous venus du Bangladesh avaient été tués pendant le règne de la gauche en 1979. Ce n’est donc pas que la caste et la religion n’aient jamais existé au Bengale. «C’est un beau mensonge», dit Halder.

