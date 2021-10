L’ascension du Brentford FC – Vital Football

Nous voyons souvent des équipes attirer l’attention en Premier League, qui ne sont pas censées le faire. La saison dernière, c’était Leeds United, qui est revenu en force dans l’élite du football anglais.

Cette saison, si l’on en croit les premiers matchs, la nouvelle équipe à surveiller sera Brentford. C’est le dernier chapitre d’une très longue histoire de progression et de dévouement de tout le monde au club de football. Revenez à la saison 2008/09, il y a seulement 13 ans, et Brentford jouait dans la Ligue 2 de la pyramide. Trois promotions depuis lors les ont mis là où ils sont maintenant, et vous ne parieriez sur rien d’autre que ce club restant en Premier League cette saison, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Le début d’un bon départ en Premier League

Brentford a disputé sept matchs en Premier League jusqu’à présent et n’a été battu qu’une seule fois. Les victoires se sont également heurtées à une forte opposition, Arsenal lors de la première journée de la saison, les Wolves et Aston Villa. Ils ont enregistré un match nul 3-3 passionnant contre Liverpool, qui ressemblait à une victoire en soi, et jusqu’à présent, ils ont vraiment montré une capacité à se mélanger avec les grands garçons et à ne pas hésiter à affronter certaines des meilleures équipes de le monde.

Tout cela a permis à Brentford de connaître une très bonne première moitié de saison, et chaque point du tableau sera crucial. Au début de la saison, les sites de paris avaient Brentford parmi les favoris de la relégation, mais maintenant, après seulement sept matchs, ils sont loin et semblent plus susceptibles de terminer en milieu de tableau.

Bien sûr, il y aura des bosses sur la route et des sorts où les choses ne se dérouleront pas comme prévu, mais quand cela arrivera, Brentford devrait avoir confiance en son équipe, car ils ont déjà fait leurs preuves.

Le modèle Brentford d’achat et de vente des joueurs

Une grande partie du succès de Brentford est due au modèle qu’ils utilisent pour acheter et vendre des joueurs. Il s’agit d’une approche simple, qui consiste à augmenter et à réinvestir dans l’équipe. Cela a commencé dans les ligues inférieures de la pyramide anglaise, et c’est quelque chose que le club a utilisé tout au long.

Acheter des joueurs à bas prix, puis les revendre pour de gros profits, c’est essentiellement ce que fait le club. Cependant, ils sont passés de l’achat gratuit et de la vente à six chiffres à l’achat de dizaines de millions de livres et à la vente encore plus.

Deux départs la saison dernière sont un parfait exemple du fonctionnement de ce club. Ollie Watkins et Said Benrahma ont été recrutés pour environ 8 millions de livres sterling, et les deux joueurs ont été vendus par le club la saison dernière. Leur retour ? Plus de 50 millions de livres sterling, qui sont retournés directement au club, certains investis et d’autres économisés pour plus tard.

En termes de finances, lors de leur ascension en Premier League, depuis la campagne 2014/15, chaque saison les a vu récupérer plus de transferts qu’ils n’en ont dépensé. Cela n’inclut pas cette saison, qui a toujours été planifiée pour être une saison qu’ils dépenseraient et ne vendraient pas, car ils visent à s’établir comme des habitués de la Premier League. Cela a été autorisé en raison de grandes victoires dans le passé, telles que les accords impliquant Watkins et Benrahma.

Quel avenir pour Brentford ?

La réponse simple à cette question est plus ou moins la même. Après cette saison, attendez-vous à ce qu’ils reviennent au même modèle qui leur a apporté beaucoup de succès dans le passé, mais qui vient de s’agrandir à nouveau. Cela signifiera probablement des joueurs entrants réguliers qui ont coûté plus de 20 millions de livres sterling, mais le club aura toujours un œil pour les vendre et en tirer un profit.