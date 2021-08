L’ascension du Mont Blanc de Michael Middleton avec Kate et Pippa « inspire » les petits-enfants | Royale | Nouvelles

Quelques années plus tard, en 2018, il grimpe à nouveau avec Pippa, Carole et Arthur – atteignant cette fois la première cabane, avant de laisser ses enfants avancer. Pippa, 37 ans, a déclaré que ses parents “avaient inspiré” son “amour pour la marche en montagne”, et ses souvenirs du Mont Blanc offraient un aperçu de leur influence.

La maman de deux enfants a écrit un article de blog pour la société de chaussures de sport Hoka One One.

Elle a déclaré: “Un jour, mon rêve serait de participer à un défi sportif ou à une aventure épique avec mes propres enfants, comme j’ai eu la chance de le vivre étant enfant.

“Mes parents ont inspiré mon amour pour la marche en montagne et m’ont tous les deux rejoints avec mon frère à la première cabane lorsque nous avons gravi le Mont Blanc (mon père l’a fait avec ma sœur quelques années auparavant).

“Cela me réconforterait beaucoup pour que mes enfants trouvent la joie, les récompenses et expérimentent les voyages que j’ai appréciés à travers la course, le sport et la forme physique.”

Michael, 72 ans, et Carole, 66 ans, ont tous deux un « amour particulier pour la marche ».

Pippa a expliqué plus en détail comment les habitudes saines ont déteint sur ses enfants dans une interview avec Hello! magazine.

Elle a déclaré: “Plus récemment, au cours des deux dernières années, la vie de famille et la maternité ont occupé une grande partie de mon temps libre et, sans surprise, les défis sur lesquels j’ai prospéré ont pris du retard.

« La course à pied et la forme physique font toujours partie de ma routine hebdomadaire, mais pas au niveau qu’elles étaient auparavant. »

LIRE LA SUITE: William et Kate évitent l’écueil qui fait que Charles “se sent mal”