L’ascension et l’effondrement de l’empire des cartes sportives d’un scalpeur

Avertissement: l’histoire suivante contient un langage fort.

Tyrone est assis au milieu de sa configuration à trois moniteurs comme le cockpit d’un avion de combat, une main saisissant une tasse de café, l’autre sa vape, alternant entre des stimulants et regardant un brouillage sur les taches de sa dernière pause. «Cette merde a duré 40 minutes et il ne nous reste plus que deux emplacements», crie-t-il à ses deux partenaires commerciaux, tirant des cartes pour leurs dernières commandes de célibataires.

«Tyrone», qui a demandé à ne pas utiliser son vrai nom pour garder son anonymat, a élevé son passe-temps pour la collecte de cartes en une entreprise il y a trois ans et en a fait un empire. Maintenant, il se retrouve face à face avec tout l’effondrement. «Je savais que nous n’avions pas une éternité là-dessus», dit-il, «je pensais juste que ce serait le gouvernement fédéral qui ferait fermer le système, pas des idiots à Target.»

Le 14 mai était la fin d’une époque pour Tyrone. Target a annoncé qu’il ne vendrait plus de cartes NBA, NFL, MLB ou Pokemon à la suite d’un incident à l’extérieur d’un magasin du Wisconsin dans lequel un client a tiré une arme sur un autre qui venait d’acheter des cartes. Des pancartes, désormais affichées dans tous les magasins du pays, indiquent “Pour assurer la sécurité de nos clients et des membres de l’équipe, à compter du 14 mai, les cartes MLB, NFL, NBA et Pokemon ne seront plus vendues dans les magasins jusqu’à nouvel ordre. Walmart n’a pas fait d’annonce officielle pour le moment, bien qu’il y ait de plus en plus de spéculations selon lesquelles eux aussi retireront les cartes des étagères.

«Cette merde m’a fait f *****», dit Tyrone en secouant la tête. «Je ne sais pas comment ça marche dans le nord, mais personne dans ma région ne reçoit de toute façon de la bonne merde de Target.»

Tyrone a commencé à transformer son passe-temps en une entreprise comme n’importe qui d’autre essayant d’obtenir des cartes. Il est arrivé dans les magasins tôt le vendredi matin, apprenant que les cartes n’étaient pas stockées par les employés de Target et Walmart, mais plutôt par des marchands indépendants qui entreraient dans le magasin au nom des distributeurs et placeraient les articles sur les étagères. Tyrone attendrait que les marchands arrivent pour sortir les nouvelles cartes, puis se jette dessus, rachète le magasin et les retourne immédiatement sur eBay. C’était un rituel hebdomadaire. Frappez un magasin, passez au suivant, faites de même.

«Je passais des HEURES dans la voiture chaque semaine», dit-il en riant, se rappelant ses débuts. Tyrone s’est rapidement rendu compte qu’il y avait trop d’incohérence. Parfois, il manquait le marchandiseur, ou ils se rendaient d’abord dans un autre magasin et abandonnaient sa route. Les acheteurs aléatoires achèteraient un gros paquet (un paquet emballé de plusieurs paquets) alors que leur nostalgie commençait, n’ayant aucune idée de ce qu’ils achetaient. Cela a rendu son stock peu fiable.

«C’est devenu épuisant et frustrant à mesure que la merde devenait plus grosse. C’est là que je suis devenu intelligent à ce sujet.

Je connais Luka et Ja, pas Squirtle and shit.

Après des mois de livraisons d’observation et de conduite, Tyrone s’est approché de l’un des marchands d’un parking Walmart et s’est lié d’amitié avec eux. Il avait besoin d’autant de produits qu’il pouvait mettre la main dessus, ils avaient besoin de faire leur travail. «Je l’ai fait fonctionner pour nous deux.»

À l’époque, la seule chose qui ressortait vraiment était les cartes de basket-ball, en particulier la série très recherchée Panini Prizm. Si vous êtes allé chez Target ou Walmart dans l’espoir de trouver le basket Prizm uniquement pour le trouver en rupture de stock, il y a de fortes chances que Tyrone l’ait et vous n’avez jamais eu la chance de l’acheter.

«C’était si facile à l’époque», dit-il. «Ils entraient, mettaient la merde sur les étagères, prenaient une photo avec leur téléphone pour montrer qu’ils faisaient leur travail – puis la retiraient immédiatement et l’achetaient. Pour les distributeurs, les marchandiseurs de Tyrone faisaient leur travail, pour le public, ils pensaient juste qu’ils étaient trop tard et rataient les cartes. Personne n’était le plus sage, à l’exception des marchands et de Tyrone.

«Je les rencontrais à la fin de leur parcours, je leur donnais un tapis – normalement le double de ce qu’ils ont payé, et tout le monde était heureux.» D’après lui, Tyrone pense que les marchands ont obtenu le meilleur résultat. Ils avaient juste besoin de le rencontrer et de gagner de l’argent rapidement, il devait faire le travail des jambes pour déplacer les cartes à l’arrière, mais avec des prix qui montaient en flèche, cela en valait la peine.

Il ne fallut pas longtemps avant que la demande dépasse l’offre de Tyrone, ayant même la majeure partie d’un État de la côte est dans sa poche. Il avait besoin de se développer et a commencé à rencontrer des amis et des membres de sa famille dans d’autres États, les faisant entrer dans le bercail. En peu de temps, il eut de nombreux États, s’étendant de la côte est jusqu’au Texas dans son réseau. Tout le monde donne des pots-de-vin aux marchands, lui envoie le produit et en profite car il est devenu capable de vendre des produits en ligne pour quatre fois leur valeur, parfois même plus.

«Je gagnais moins, parce que tout le monde avait besoin d’une coupe – mais qu’importe. Je gagnais facilement 10 000 $ par mois. »

Retourner les gros paquets et le produit scellé était bien, mais l’argent réel est venu lorsque Tyrone a commencé à mettre la main sur des boîtes de loisirs. Des boîtes de 12 paquets plus grandes qui ont apporté plus d’argent et plus d’opportunités. «Je peux gagner de l’argent stupide sur une affaire cassée, tu ne sais même pas.

Une boîte, ou case break, est une entreprise multi-participants dans laquelle un grand nombre de personnes jouent essentiellement en achetant des pseudo-actions lors d’une ouverture de masse. Disons que quelqu’un a un cas de Prizm, vous pourriez payer 500 $ pour obtenir une équipe assignée au hasard, puis ouvrir chaque carte de cette équipe dans un cas.

Pour les personnes participantes, il s’agissait d’une mine d’or potentielle. Sortir et récupérer les Pélicans pourrait signifier atterrir une carte Zion Williamson à cinq chiffres, au détriment de quelqu’un qui a été affecté aux Hawks, et repartir sans rien. Trae Young ne vaut pas beaucoup d’argent, alors Atlanta est considérée comme une fente ratée. Pour des gens comme Tyrone, vendre les machines à sous ne représente aucun risque – et tout est à l’avantage.

«Disons que je paie trois mille dollars par caisse. Je fais demi-tour et je fais cinq fois cela en une pause.

Avec tout le monde désespéré d’ouvrir le produit dans l’espoir de décrocher une carte de poursuite, Tyrone était juste là pour l’économie. «Je vais laisser le jeu aux joueurs», dit-il, «bien sûr que je vais ouvrir quelque chose de temps en temps pour le plaisir, mais non, déménager scellé est là où il en est.» Bientôt, même son vaste réseau ne fut pas suffisant pour le garder dans les cartes dont il avait besoin.

La fièvre s’est propagée du basket-ball à tout le reste. Premier football, puis baseball et enfin Pokémon. «Pokémon me rend trop nerveux», dit Tyrone à un ami qui lui suggère de commencer à l’acheter, «nous n’en savons rien à ce sujet. Je veux dire, pouvons-nous le casser? Je ne sais pas. Je connais Luka et Ja, pas Squirtle and shit. Je m’en tiendrai à ce que je sais.

«Vous n’avez aucune idée à quel point tout cela est sale.»

D’après Tyrone, il fournissait un service. Il était devenu impossible pour quiconque d’obtenir un produit scellé sans dépenser des milliers de dollars en boîtes, et il estimait que les magasins de cartes privées craquaient tout ce qu’ils obtenaient et vendaient des célibataires en ligne. Même alors, il se sentait un peu mal à propos de ce qu’il faisait. «Ça craint l’homme, comme je me souviens avoir collectionné des cartes quand j’étais enfant», me dit Tyrone, «aucun de ces enfants n’a la chance d’acheter des packs. Tout est mangé. En ce qui le concernait, si Tyrone ne scalperait pas les cartes, quelqu’un d’autre le ferait – alors pourquoi pas lui?

Un grand impact sur le marché des cartes n’est pas venu des palmes comme Tyrone, mais de Wall Street. Pendant le ralentissement économique causé par la pandémie de Covid, un nombre croissant de banquiers d’investissement cherchaient à diversifier leurs portefeuilles avec des objets de collection, et les cartes de basket-ball étaient en tête de liste. Les services de notation comme PSA et Beckett, autrefois exploités uniquement par des passionnés qui tentaient de sécuriser leurs cartes les plus précieuses, étaient désormais inondés de demandes de notation de la part d’entreprises à gros dollars, visant à solidifier leurs investissements.

“Vous n’avez aucune idée à quel point tout cela est sale”, appelle un homme maigre nommé “Tom” depuis l’arrière-boutique alors qu’il assemble une commande eBay. «Je sais que cela traverse le système. Je sais que Wall Street parle à Panini et ils sont en train de concevoir tout cela. Merde, je pense qu’ESPN est aussi dans la poche de Panini, poussant ces joueurs qu’ils savent signer.

«Mec, tu trébuches», dit Tyrone, roulant des yeux, n’achetant pas les théories du complot de Tom. «Ne l’écoute pas, je veux dire que la merde est sale, il a raison à ce sujet – mais non, rien de tout cela.

Que vous croyiez ou non aux théories sauvages des collectionneurs, il est incontestable qu’il y a une pénurie massive de cartes et que cela fait grimper les prix. Si vous voulez trouver une carte de recrue Zion Williamson rare maintenant, cela ne prendra pas quelques centaines de dollars, voire quelques milliers, mais une deuxième hypothèque sur votre maison.

Les collectionneurs de cartes suivaient quotidiennement les flambées de prix, mais lorsque le grand public a appris qu’il y avait des cartes à cinq et six chiffres retirées des paquets, cela a déclenché une frénésie. Allez dans n’importe quel magasin qui stockait des cartes et vous trouverez des étagères vides, des gens qui n’étaient jamais intéressés par les cartes auparavant s’attardaient dans la section, cherchant à faire rapidement quatre fois leur achat en quelques heures pour les revendre en ligne.

Le mot du bas de vendredi est sorti. Il ne fallut pas longtemps avant qu’il y ait des files sur le trottoir, au milieu d’une pandémie, de personnes attendant que les portes des magasins s’ouvrent pour pouvoir se précipiter sur le porte-cartes. «Mon peuple a commencé à avoir peur», a déclaré Tyrone, se référant à ses marchands. «Pas comme s’ils avaient peur de se blesser ou de rien. Ils ne voulaient tout simplement pas le drame de retirer la merde des étagères, quelqu’un les dénoncer et perdre leur emploi. Bientôt, les marchands ont commencé à se retirer de leurs affaires, ne s’intéressant plus aux risques que leur apportait l’argent rapide. Il devenait de plus en plus difficile pour Tyrone de sécuriser un grand nombre de cartes.

Puis les nouvelles sont venues que les cartes étaient retirées des étagères. «Personne n’était prêt pour ça. Merde, je ne pense pas que Panini ou Bowman étaient prêts pour ça », dit Tyrone. Du jour au lendemain, le réseau qu’il avait cultivé pendant des années s’est effondré, mais ce n’était pas un homme qui avait l’air de s’effondrer autour de lui – plutôt, il semblait calme. «Je savais que ça allait arriver, mais pas de cette façon. J’ai des projets, croyez-moi, j’ai des projets. Pas encore prêt à en parler. »

Alors que Tyrone se tourne vers ce qu’il fait ensuite, le vendredi 21 mai, une semaine après avoir retiré les cartes des étagères, Target les a de nouveau ouvertes pour des ventes en ligne uniquement. Cette fois, avec des limites strictes sur le nombre de packs et de boîtes que les gens pourraient acheter, tuant ainsi le marché du scalping. Une belle journée pour les consommateurs en général, et peut-être le clou dans le cercueil pour ceux qui ont gagné leur vie de cartes au cours des dernières années.

Lorsqu’elle a été contactée pour commenter, l’entreprise cible a déclaré qu’elle n’avait rien à ajouter à la situation des cartes au-delà de leur déclaration initiale publiée dans les magasins.