L’ascension fulgurante de Palou de la série F1 feeder au champion IndyCar

Romain Grosjean est sorti de la Formule 1 et est devenu une sensation de recrue bien-aimée qui a dominé une grande partie de la couverture internationale de la série IndyCar. Les performances éblouissantes des jeunes Colton Herta et Patricio O’Ward ont fait d’eux des candidats potentiels pour passer à la F1 en dehors de l’IndyCar à un moment donné de la saison.

Mais lorsque le drapeau à damier est tombé sur la dernière manche de la saison IndyCar 2021, c’était Álex Palou – un jeune homme qui a passé six ans à traverser les continents, à parcourir l’échelle de course de formule junior, avant d’être complètement ignoré par le paddock de F1 pour tous ses efforts – qui est devenu le plus récent champion de la série.

“Quelle course, quelle année, quelle saison”, a commenté Palou après avoir décroché le titre à Long Beach avec une quatrième place. « Cette équipe est incroyable. Je suis super fier de faire partie de Chip Ganassi Racing, tous nos partenaires. Je suis super fier d’être un champion et de l’opportunité que ces gars m’ont donnée.

Après avoir qualifié son accomplissement de « rêve accompli », il a ensuite fait une déclaration d’intention claire pour l’avenir : « En obtenons un autre maintenant ».

C’est le point culminant d’une année qui a commencé avec la victoire décisive de Palou à Barber Motorsports Park, l’a vu arriver à moins d’une demi-seconde de remporter l’Indianapolis 500, remporter une victoire tardive fortuite à Road America, puis rebondir de retraites consécutives à gagner à Portland et prendre la tête du classement, qu’il n’a jamais abandonné au cours des trois derniers tours.

Palou est devenu un vainqueur de course IndyCar à BarberHuit podiums et douze top 10 en 16 courses ont été les caractéristiques de la remarquable constance de Palou dans une série aussi compétitive que l’IndyCar, le produit de son style de conduite soyeux, et de sa confiance et de son optimisme apparemment inébranlables. .

Et Ganassi, qui a fait venir certains des champions les plus accomplis et les plus respectés de l’histoire de la course automobile américaine en tant que directeur d’équipe, a été étonné par les performances de son nouveau pilote champion. “Vous voyez un jeune homme qui va établir de nombreux records dans ce domaine, et il commence déjà”, a-t-il déclaré. « Je dois être honnête avec vous : cela nous a surpris lorsqu’il a franchi la porte et le travail qu’il a fait »

Il y a eu des éclairs de succès au cours des cinq premières saisons de la carrière de monoplace de Palou. Il a remporté l’Euroformula Open, la Formule V8 3.5, la Formule 3 All-Japan et la série GP3. Il a décroché plusieurs podiums en Formule 3 européenne en 2018, et a même fait une solide apparition en Formule 2 FIA fin 2017.

Rien de tout cela, cependant, n’a semblé impressionner les équipes de Formule 1 ou leurs académies de pilotes juniors. La seule occasion pour Palou d’être repéré par un tel programme est venue lorsqu’il a obtenu une audition symbolique à la Ferrari Driver Academy fin 2013, ce qui n’a pas conduit à une place dans le programme.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Avance rapide jusqu’en 2019, où Palou a apporté un changement important à court terme dans sa trajectoire de carrière, avec l’objectif ultime d’un autre objectif futur à long terme: il s’est inscrit pour deux campagnes dans les deux plus grandes séries de courses nationales du Japon, Super Formula, et Super GT. Ce faisant, il a établi les connexions nécessaires dont il avait besoin pour se diriger vers l’IndyCar.

En Super GT, il a couru dans la classe GT300 pour McLaren Customer Racing Japan – une équipe dirigée par le propriétaire de l’équipe gagnante du Mans Kazumichi Goh, et également supervisé par l’ancien pilote Roger Yasukawa – un nippo-américain qui a couru pendant sept saisons en tant que pilote Compagnon IndyCar. Nouveau venu dans les voitures de sport, Palou a apporté à l’équipe son unique podium à Autopolis, et une pole lors de la dernière manche à Motegi.

La Super Formula a enseigné à Palou de précieuses leçons pour le changement d’IndyCar. En Super Formula, Palou avait la puissance Honda et une conduite chez Nakajima Racing, sous l’aile de l’homonyme de l’équipe et héros national de F1 Satoru Nakajima. À seulement son quatrième départ au Fuji Speedway, Palou a dominé une course par temps humide, remportant la pole position et menant chaque tour en route vers une victoire écrasante, la première pour Nakajima Racing depuis 2010.

Deux semaines après cette victoire, Palou a pris un vol pour l’Amérique pour un test au Mid-Ohio Sports Car Course avec Dale Coyne Racing. En deux jours de course, Palou a laissé une impression si remarquable sur Coyne que le militant de longue date d’IndyCar était déterminé à l’amener à bord dès que possible. Après la fin de la saison de course japonaise 2019, Dale Coyne Racing a fait l’annonce surprise qu’ils s’étaient associés à l’équipe Goh pour aligner une entrée à temps plein pour Palou en 2020, négociée par le nouveau directeur de Palou Yasukawa, avec des moteurs Honda.

“Je pense que c’était crucial”, a déclaré Palou, à propos de son année en Super Formula. « La Super Formula est la seule série en dehors de l’IndyCar, en monoplaces où vous faites le plein. La consommation de carburant est super importante. Cela m’a aidé à être ici aujourd’hui.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Le temps passé a également eu un impact profond sur la façon dont Palou se comporte en tant que conducteur dans les moments difficiles. « Au Japon, j’ai beaucoup appris en perdant le championnat là-bas. Cela m’a rendu vraiment, vraiment fort aujourd’hui. A propos d’essayer d’être toujours positif. Je pense que c’est la seule façon pour moi de tirer le meilleur de moi-même et du meilleur de mon peuple, n’est-ce pas ? »

Ganassi célèbre avec son dernier champion d’IndyCar Il n’a pas fallu longtemps à Palou pour convaincre les fans d’IndyCar qu’il était un talent légitime. Si la troisième place lors de son troisième départ à Road America ne l’a pas fait, alors la qualification sur la troisième rangée pour les 500 d’Indianapolis lors de sa première sortie l’a certainement fait.

Lors des qualifications Indy 500, il a exprimé son intérêt à piloter pour Chip Ganassi Racing directement à l’homme lui-même. Et en octobre, quand IndyCar est revenu au Brickyard pour un programme double sur route, Ganassi l’avait amené à une réunion pour lui offrir un trajet à temps plein avec l’une des principales organisations de la série.

S’il y a une figure importante dans le paddock de F1 qui, au cours de ces premières années éprouvantes, a vu le potentiel de Palou qui a été négligé par apparemment chacun de ses pairs – c’était le regretté Adrian Campos Snr. Le fondateur de l’équipe Campos Racing a offert à Palou son premier essai en Euroformula Open hors karting.

« Campos est la personne qui m’a fait découvrir les monoplaces », a déclaré Palou. “J’allais faire une autre année de karting […] Je ne pensais même pas que les monoplaces étaient possibles. Il m’a donné cette opportunité. Le mentor de Palou est décédé en janvier à l’âge de 60 ans.

Palou a également reçu son ascension en GP3 et son bref camée en F2 grâce à Campos Racing. En fait, lorsque la nouvelle a fait surface de la dernière offre de Campos pour percer en F1 en tant que directeur d’équipe en 2019, il avait Palou sur sa courte liste de candidats potentiels au volant. Le lien entre Palou et la famille Campos perdure grâce à son amitié avec l’actuel président de Campos Racing, Adrian Campos Jnr, qui a également joué un rôle important au début de la carrière de Palou.

Il n’était peut-être pas un ancien pilote de Formule 1 expérimenté comme Grosjean, un ancien espoir de F1 très vanté comme Callum Ilott, ou un contrat d’essai F1 en poche comme son ami et rival pour le titre Patricio O’Ward. Mais Álex Palou est celui qui a élevé l’Astor Challenge Cup en l’honneur du nouveau champion d’IndyCar.

Comme cela a été dit de nombreux pilotes IndyCar cette année, « la perte de la Formule 1 est le gain de l’IndyCar ». C’est certainement le cas de Palou, qui ne glisse plus sous le radar du sport automobile.

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article de . avec votre réseau :