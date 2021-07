L’Ascension | Meilleures armes et augmentations que nous avons trouvées jusqu’à présent

Dans L’Ascension, vous n’êtes rien d’autre qu’un rouage dans la machine de l’entreprise. Et quand votre vie n’a pas d’importance, personne d’autre n’interviendra pour la protéger.

Pour survivre à votre voyage vers le sommet, vous aurez besoin les meilleures armes et augmentations que The Ascent a à offrir.

Naturellement, cela varie en grande partie selon le style de jeu. Personnellement, je préfère une approche plus run-and-gun qui favorise un arsenal de tir rapide.

Cependant, si vous êtes un joueur plus tactique qui souhaite mieux utiliser le système de couverture sous-estimé de The Ascent, alors prenez certainement un fusil de sniper.

Ou si vous êtes un meurtrier à tout va, alors un fusil de chasse pourrait aussi mieux vous servir.

Les meilleures armes de l’ascension

Il existe une grande variété d’armes sur lesquelles mettre la main dans The Ascent.

Du butin que vous trouverez, chaque version de la même arme que vous trouverez sera la même, il n’y a aucune variation dans les statistiques des choses que vous récupérez. Donc, une fois que vous avez trouvé une arme une fois, vous avez essentiellement déverrouillé cette arme pour le reste du jeu.

Si vous choisissez de mettre à niveau une arme avec vos composants limités, toutes les armes suivantes de ce type que vous trouverez seront également mises à niveau, vous n’avez donc pas besoin de les vendre non plus.

À la fin du jeu, vous devriez avoir trouvé suffisamment de composants pour en mettre quelques-uns à niveau vers Mk 5, donc même si vous devez choisir relativement judicieusement la façon dont vous dépensez vos matériaux, il y a de la place pour expérimenter un peu.

Pour vous donner une idée de ce que nous avons aimé dans nos parties, voici quelques-unes des meilleures armes de The Ascent.

Peur

Dread est peut-être un fusil d’assaut de base, mais il convient parfaitement au côté de style run-and-gun twin-stick-shooter de The Ascent.

Il est polyvalent pour éliminer de nombreux types d’ennemis différents et fonctionne bien à courte et moyenne portée.

Une fois que vous commencez à affronter des ennemis robotiques résistants aux attaques physiques, vous voudrez l’associer à une arme à énergie. Cependant, un Dread amélioré pourrait vous accompagner pendant la majeure partie du jeu.

Chaleur HFC

Le HCF est un canon à main modifié qui met le feu aux ennemis – ce qui est un sacré pas, non?

Vous pouvez le trouver par vous-même dans un bâtiment abandonné dans le quartier Gratitude de la ville relativement tôt dans le jeu.

C’est idéal pour éliminer les ennemis coriaces, car le feu inflige des dégâts au fil du temps pendant que vous battez en retraite et trouvez un abri.

Astrosmasher

Si vous êtes un personnage armé d’armes lourdes, il est difficile de regarder au-delà d’un lance-roquettes automatique.

L’Astrosmasher est abandonné par un boss de début de partie et vaut la peine d’être essayé.

Exécuteur EBR

Ce fusil à rafale à base d’énergie est, pour moi, de loin la meilleure arme du jeu.

Les projectiles énergétiques – qui ciblent également les ennemis – ne font qu’une bouchée de tous les types d’ennemis, y compris ceux qui résistent aux attaques physiques régulières.

Avec un gros clip, un rechargement rapide et un grand potentiel de dégâts, l’EBR Enforcer est un monstre polyvalent.

Le briseur d’affaire

Cette arme est un peu un spoiler, donc je n’en dirai pas trop. Je n’en parle que parce que vous pouvez facilement passer directement devant dans à peu près la dernière zone du jeu.

Gardez votre sang-froid et cherchez ce coffre dans le coin inférieur du silo 86.

Les meilleures augmentations de l’ascension

L’un des éléments déterminants de la fiction Cyberpunk est la mise en œuvre d’augmentations biotechniques qui augmentent les capacités du corps humain à un degré fantastique.

Dans The Ascent, ces modifications penchent vers l’ultraviolent.

Ils ont également tendance à avoir un temps de recharge relativement long, donc je trouve qu’ils sont mieux utilisés pour vous sortir d’une situation difficile, surtout à l’approche de la fin du jeu.

Voici quelques-unes des meilleures augmentations que nous avons trouvées dans The Ascent.

Robots-araignées

À partir du moment où vous les obtenez en récompense d’un boss en milieu de partie, les Spiderbots sont un outil incroyablement puissant dans votre arsenal.

Non seulement ils enlèvent l’aggro à votre personnage lorsque vous avez besoin de souffler, mais leurs dégâts de zone sont suffisants pour éliminer même certains des mobs les plus puissants de The Ascent.

Morsure de rat

Lorsque vous revenez au Deepstink pour la troisième fois dans l’histoire, assurez-vous d’ouvrir la porte ICE 2 dans la zone d’élimination des déchets et de récupérer l’augmentation de morsure de rat.

Cela rallie des monstres ennemis pour qu’ils combattent à vos côtés pendant un temps limité – une autre excellente méthode pour éloigner l’aggro de votre personnage.

Saut de propulsion

En parlant de contrôle des foules, si vous souhaitez adopter une approche plus proactive pour éclaircir le troupeau, alors l’augmentation du saut de propulsion que vous obtenez également en tant que récompense de patron est un autre à considérer.

Avec une puissance et un coût de recharge relativement faibles, cette éclaboussure AoE est bonne pour couvrir la distance ainsi que pour éliminer plusieurs ennemis en même temps.

Faisceau de neutrons

Appelez cela un Kamehameha ou un Hadouken si vous voulez, mais quand tout le reste échoue, il vous suffit parfois de vous frayer un chemin dans un coin.

Le faisceau de neutrons est une augmentation fantastique pour faire exactement cela.

Parfois, dans The Ascent, vous serez submergé par de grands groupes d’ennemis, et cette augmentation est l’un des meilleurs moyens du jeu d’infliger une énorme quantité de dégâts le plus rapidement possible.

