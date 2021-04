“L’ascension n’est pas encore terminée”

24/04/2021 à 21:23 CEST

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a déclaré ce samedi après le match contre Las Palmas au stade RCDE que “la promotion n’a pas encore été faite”, malgré le fait qu ‘”il reste un jour de moins”, et fait confiance aveuglément à la performance du footballeurs dans cette dernière ligne droite.

Dans tous les cas, l’entraîneur bleu et blanc a fait appel à ne pas baisser l’intensité. “C’est peut-être une question de temps (promotion), mais nous devons faire notre travail et gagner les matchs restants. Il faut féliciter les joueurs car ils ont de la force, de la continuité et de l’ambition de continuer », a-t-il analysé.

En ce sens, l’entraîneur valencien ne tarissait pas d’éloges sur son équipe. “Je n’ai aucun doute sur l’équipe. Le travail du groupe vous fait croire instantanément. C’est quelque chose qu’ils m’ont transmis jusqu’à présent”, a-t-il ajouté.

En revanche, Vicente Moreno a apprécié le triplé de Puado contre Las Palmas: “Quand on marque trois buts, ça a l’air mieux, mais il fait le même travail que d’habitude. Je suis très content car il donne tout et met toujours l’intérêt. de l’équipe à la vôtre. “

Enfin, l’entraîneur a souligné que, malgré le penalty 4-0 d’Embarba, ce tir de onze mètres “aurait pu être fait par Raúl de Tomás”. “Y Je suis sûr qu’il serait entré à l’intérieur. Il a échoué trois fois de suite, mais il ne faut pas lui donner plus d’importance“a-t-il commenté.