L’ascension opportune d’Éder Militão

L’entrée d’Éder Militão dans l’univers galactique du Real Madrid a été étrange et quelque peu malheureuse. L’ancien défenseur central de Porto a failli perdre connaissance lors de sa première conférence de presse en tant que joueur du Real Madrid. Au début de sa carrière, il n’était qu’un remplaçant de l’un des meilleurs duos de centre de la dernière décennie : Sergio Ramos et Raphael Varane.

Militao a eu la chance de montrer sa qualité au cours de la seconde moitié de la saison 2020-21 lorsque les deux partants susmentionnés étaient aux prises avec des problèmes de blessures. Beaucoup pensaient que Militao commencerait la saison 2021-22 exactement là où il avait terminé la saison dernière. La réalité est souvent décevante. Le Brésilien a connu un début de campagne difficile sous Carlo Ancelotti. Mais au fur et à mesure que le temps passait et qu’un partenariat solide avec David Alaba s’était forgé, Militao fait à nouveau preuve d’une vraie qualité.

Militao est le joueur du Real Madrid avec le deuxième plus grand nombre de plaqués gagnés, de récupérations de balles et de blocages effectués cette saison (derrière Casemiro). Militao est en tête de liste des interceptions effectuées et des duels aériens remportés. C’est aussi le joueur qui a fait le plus de fautes en faveur du Real Madrid (deuxième de la liste derrière Vinicius Jr). D’un jeune joueur luttant pour trouver ses marques dans l’équipe, Militao est devenu l’un des joueurs les plus importants de la formation de départ d’Ancelotti.

Militao a des grappes d’autorisations et de duels aériens remportés dans certaines zones critiques à l’intérieur de la boîte. En dehors de cela, le volume de récupérations dans le tiers médian du terrain est également remarquable. Ces récupérations ont non seulement arrêté les adversaires en transition, mais ont également créé des opportunités de transition pour le Real Madrid.

La projection en amont du run d’un adversaire et l’ajustement de son propre positionnement ont été l’une des grandes forces de Raphaël Varane. D’un autre côté, Sergio Ramos s’est lancé dans des tacles difficiles, dans des moments difficiles avec une précision chirurgicale et une force dévastatrice. Militao semble avoir assez bien hérité de ces qualités.

Dans les deux premières séquences ci-dessous, Militao commence à bouger, surveille les attaquants qui avancent et le Real Madrid récupère le ballon à chaque fois en raison de son anticipation :

Dans cette séquence, il sort de sa ligne avec un tacle classique et sans fioritures et récupère calmement le ballon pour son équipe. Quelques Sergio Ramos vintage dans ce tacle ici :

Bien qu’il ne soit pas aussi astucieux que son partenaire défensif Alaba, Militao a également suffisamment contribué à faire sortir le ballon de l’arrière. Ses passes et ses portées progressives sont principalement concentrées vers le flanc droit. Militao joue en tant qu’arrière central droit du Real Madrid, contrairement à Ramos qui opérait depuis la gauche. Pourtant, Militao réussit bien avec les balles en diagonale vers les joueurs avancés sur le flanc droit.

Raphael Varane et Sergio Ramos ont laissé des chaussures gigantesques à remplir pour tout défenseur central du Real Madrid qui devait suivre leur chemin. Militao s’est débarrassé de la nervosité du début de saison et est maintenant sur le point de se démarquer. Statistiquement et techniquement, le Brésilien est jusqu’à présent le meilleur défenseur madrilène de la saison. Un grand 2022 l’attend.