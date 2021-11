L’ascension remarquable de la star de Serie A déclenche une lutte pour le transfert de Leicester avec l’élite européenne

Leicester et Watford espèrent devancer leurs rivaux anglais en signant une sensation en Serie A, bien qu’ils soient confrontés à une rude concurrence de la part d’une multitude de clubs européens d’élite, selon un rapport.

Les renards et les frelons ont des objectifs très différents dans la campagne actuelle. Leicester espère se classer parmi les quatre premiers après avoir raté de peu chacune des deux dernières saisons. Watford, quant à lui, se contentera d’éviter simplement la relégation.

Cependant, un domaine sur lequel la paire pourrait bientôt converger est le marché des transferts. Sport Witness (citant le point de vente italien TuttoMercatoWeb), affirme que la paire est dans le cadre pour signer Andrea Cambiaso.

L’Italien de 21 ans joue à l’arrière gauche du club d’enfance de Gênes. Bien qu’il ne soit peut-être pas un nom que beaucoup connaissent, cela ne devrait pas durer longtemps.

Cambiaso n’a fait ses débuts en Serie A que cette saison, mais s’est rapidement imposé comme le premier choix.

La promotion en équipe première représente une progression remarquable pour Cambiaso qui, il y a tout juste trois ans, a été prêté au quatrième niveau italien.

Il a ensuite passé des périodes de prêt dans les troisième et deuxième niveaux, avant de saisir sa chance de briller dans l’élite cette année avec les deux mains. Il a également montré un côté offensif dans son jeu, marquant un but et deux passes décisives en 12 matches jusqu’à présent.

En effet, l’article indique que Cambiaso a « immédiatement montré ses qualités » au niveau supérieur. À ce titre, il suscite déjà un intérêt considérable sur le marché.

Leicester et Watford comprennent l’intérêt de l’Angleterre, et il est noté que la paire s’est déjà «renseignée» sur le joueur. Bien que prévisible, il y a beaucoup de prétendants en Italie.

L’AC Milan et la Fiorentina sont contrôlés, tandis que la Juventus est qualifiée de « possibilité chaude ».

De plus loin, Séville et le Borussia Dortmund auraient tous deux « été en contact » avec Gênes.

Il est reconnu que les intéressés de Leicester et Watford n’ont pas encore dépassé la phase d’enquête. Bien que compte tenu de l’intérêt croissant, ils peuvent devoir agir rapidement pour un joueur clairement sur une trajectoire ascendante.

Rodgers a un « accord verbal » pour devenir le patron de Man Utd ?

Pendant ce temps, un rapport affirme que Brendan Rodgers a verbalement accepté de prendre le poste de manager de Manchester United lorsque le poste sera disponible.

Ole Gunnar Solskjaer fait l’objet d’un examen minutieux pour améliorer les résultats à United. L’affichage édenté de samedi lors d’une défaite 2-0 dans le derby à domicile contre Manchester City a encore intensifié la pression.

De nombreux noms ont été liés au hotseat d’Old Trafford. Ralf Rangnick a été mentionné comme un remplaçant possible dimanche.

L’Allemand est actuellement responsable des sports et du développement de la formation russe Lokomotiv Moscou. Mais CaughtOffside suggère que le chef des Foxes, Rodgers, a été approché et a accepté de prendre le poste une fois qu’il y aura un poste vacant.

Il est important de noter que plusieurs sources – telles que Sky Sports – ont suggéré à plusieurs reprises que United n’avait pas de plan immédiat pour relever Solskjaer de ses fonctions pour le moment.

