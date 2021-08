L’Ascent a généré 5 millions de dollars de ventes le premier week-end, le plus gros week-end d’ouverture de Curve

Par Stéphany Nunneley

4 août 2021 16:36 GMT

The Ascent se porte plutôt bien pour le développeur Neon Giant et son éditeur, Curve Digital.

Selon Curve Digital, L’ascension généré 5 millions de dollars lors de son premier week-end en vente. Il a également obtenu la première place sur les Steam Global Charts.

Sorti le 29 juillet pour PC, Xbox One et Xbox Series X/S, le jeu a également vu plus de 1 700 chaînes YouTube et Twitch diffuser du gameplay avec plus de 10 millions de vues générées.

Curve Digital a également déclaré que le jeu était le plus grand week-end d’ouverture pour tous les jeux qu’il ait jamais publiés.

« The Ascent est le premier jeu hors de Curve où notre nouvelle équipe a pu considérablement se démarquer, en travaillant en étroite collaboration avec le développeur et nos partenaires de plate-forme », a déclaré John Clark, PDG de Curve Digital.

“Ce succès est le résultat d’un véritable effort d’équipe dans toute l’entreprise, de l’arrivée de nouveaux dirigeants et talents, et reflète vraiment notre nouvelle approche consistant à être axé sur les développeurs et les joueurs dans tout ce que nous faisons.”

“Nous avons été submergés par la réponse positive de la communauté et de tous nos joueurs”, a déclaré Neon Giant. « En tant que petite équipe de douze personnes, la création du jeu a demandé un effort monumental, et nous ne pouvons pas exprimer à quel point nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont joué au jeu et nous ont fait part de leurs commentaires. »

Si vous souhaitez voir de quoi il s’agit, consultez la critique de Sherif où il qualifie le jeu de “jeu d’action toujours étonnant et surprenant qui établit une nouvelle norme”. Vous pouvez également consulter notre résumé des critiques pour voir ce que les autres critiques ont pensé de The Ascent.

Vous possédez déjà le jeu et vous rencontrez des problèmes ? Voici notre page sur les constructions de personnages et le fonctionnement des points de compétence et des attributs. Cela devrait vous aider à démarrer. Nous vous indiquons également les meilleures armes et augmentations que nous avons trouvées jusqu’à présent, vous fournissons des informations sur les mises à niveau de Cyberdeck et nous avons même une page expliquant comment sauvegarder, naviguer et vous frayer un chemin jusqu’au sommet.

