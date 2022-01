L’Ascent arrive sur les consoles PlayStation, selon l’ESRB

On dirait L’Ascension arrive sur les consoles PlayStation.

C’est selon une évaluation ESRB déterrée par Gematsu qui répertorie le jeu pour PS4 et PS5. La même liste est apparue à Taïwan en décembre.

The Ascent est un RPG de tir isométrique se déroulant dans une métropole cyberpunk où des méga-entreprises dirigent un monde, un monde où tout le monde travaille pour eux sous une forme de servitude sous contrat, remboursant la dette qu’ils doivent à ces mêmes entreprises pour les avoir amenés à Veles.

Sorti le 29 juillet sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S, le jeu a généré plus de 5 millions de dollars lors de son premier week-end de vente et a vu plus de 1 700 chaînes YouTube et Twitch diffuser du gameplay avec plus de 10 millions de vues générées. Il a également obtenu la première place sur les Steam Global Charts. Cela a fait du jeu le plus gros week-end d’ouverture pour un titre publié par Curve Digital.

