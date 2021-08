L’ASCI ajoute Sandeep Bhushan de Facebook et Aditya Swamy de Google à son conseil d’administration

Selon le rapport sur les dépenses publicitaires de Dentsu de juin 2021, les dépenses publicitaires numériques en Inde sont passées de 20 % en 2019 à 29,4 % en 2021.

Aditya Swamy, directeur de Google India rejoint le conseil d’administration et Sandeep Bhushan, responsable des solutions marketing mondiales pour l’Inde chez Facebook, sera un invité spécial au conseil d’administration de l’Advertising Standards Council of India (ASCI). Alors que l’attention des annonceurs passe des médias traditionnels aux espaces numériques, l’ASCI veille à garder une longueur d’avance et à rationaliser le changement, a déclaré le régulateur de l’industrie de la publicité dans un communiqué.

Alors que l’espace publicitaire numérique se développe rapidement dans le monde entier, l’Inde est particulièrement prometteuse. Selon le rapport sur les dépenses publicitaires de Dentsu de juin 2021, les dépenses publicitaires numériques en Inde sont passées de 20 % en 2019 à 29,4 % en 2021. Et bien que la télévision reste le support publicitaire le plus populaire, sa croissance n’a été que de 7,7 %, ce qui correspond à montrent que les dépenses publicitaires en publicité numérique rattrapent rapidement la télévision. Le rapport « Trust in Advertising » de l’ASCI a révélé que ce ne sont pas seulement les villes métropolitaines qui regardent les publicités numériques. L’audience des publicités numériques dans les centres ruraux a également été jugée comparable à celle des métros.

Alors que l’ASCI s’efforce d’assurer la protection des intérêts des consommateurs, ainsi que ceux d’autres parties prenantes telles que les marques et les agences, le fait d’avoir Google et Facebook au conseil d’administration l’aidera à affiner sa capacité à mettre en œuvre ses directives, a ajouté le régulateur.

« Alors que nous renforçons nos racines dans l’espace numérique et rationalisons son fonctionnement, il est extrêmement important que nous collaborions et apprenions des leaders. Google et Facebook sont les plus grands acteurs numériques. Nous attendons avec impatience qu’ils nous aident à devenir un meilleur gardien de la conscience de l’industrie », a déclaré Subhash Kamath, président de l’ASCI.

Pour Manisha Kapoor, secrétaire générale de l’ASCI, l’adhésion de Google et de Facebook est un bon début pour le nouveau voyage dans lequel l’ASCI s’embarque. « Il est vital pour nous d’avoir une bonne compréhension des opérations numériques. Nous bénéficierons grandement de l’expertise que ces deux entreprises apportent avec elles », a-t-elle déclaré.

Les nominations de Swamy et Bhushan renforcent la vision renouvelée de l’ASCI pour l’avenir, qui se reflète dans le récent lancement de son nouveau logo. Les nominations marquent également l’accent croissant d’ASCI sur la publicité et les plateformes numériques, qui a commencé l’année dernière avec un partenariat avec TAM pour surveiller 3 000 plateformes numériques à la recherche d’allégations marketing trompeuses, ainsi que le lancement des directives des influenceurs et de la surveillance des influenceurs via une plateforme d’IA. .

Lire aussi : Mandat de médias numériques de GroupM pour les sacs m/SIX pour Parag Milk Foods

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.