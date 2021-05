L’ASCI publie des directives finales pour la publicité d’influence sur les médias numériques

Les lignes directrices s’appliqueront aux messages commerciaux ou aux publicités publiés à partir du 14 juin 2021.

Le Conseil indien des normes de publicité (ASCI) a dévoilé jeudi les directives finales pour la publicité d’influence sur les médias numériques. Le projet de lignes directrices a été initialement publié en février et les commentaires de toutes les parties prenantes – annonceurs, agences, influenceurs et consommateurs – ont été recherchés. Les lignes directrices s’appliqueront aux messages commerciaux ou aux publicités publiés à partir du 14 juin 2021. Les lignes directrices obligent les influenceurs à étiqueter le contenu promotionnel qu’ils publient.

«Nous avons reçu un engagement et des commentaires très positifs de la part d’influenceurs et d’autres pour le projet de lignes directrices, ainsi que des suggestions pour affiner et clarifier certains points. Après de longues discussions, nous lançons maintenant les directives finales qui équilibrent les intérêts des consommateurs, des influenceurs, des agences, des annonceurs et de toutes les autres parties prenantes. J’exhorte tout le monde à suivre le Code ASCI et les directives et à faire partie de ce changement promettant transparence et responsabilité », a déclaré Subhash Kamath, président de l’ASCI.

L’une des principales questions soulevées était de savoir comment l’ASCI surveillerait les violations potentielles de ces lignes directrices. Pour cela, ASCI a identifié un fournisseur de technologie français, Reech. «La plateforme Reech Influence Cloud utilise l’intelligence artificielle pour identifier le manque de divulgation sur les publications à caractère commercial sur les réseaux sociaux. Les algorithmes d’apprentissage automatique et la recherche de modèles Regex (expression régulière) maximisent la précision. Dans le cadre de l’attention croissante de l’ASCI sur le contenu numérique, nous continuerons à déployer des solutions technologiques avancées pour suivre les publicités qui violent le code ASCI », a déclaré Manisha Kapoor, secrétaire générale de l’ASCI.

Parallèlement aux directives, ASCI vise à développer une approche éducative inclusive pour façonner le récit de la publicité d’influence. Pour y parvenir, ASCI lance la plateforme ASCI.Social, un guichet unique pour toutes les informations relatives aux directives elles-mêmes. La plate-forme numérique sera interactive avec des choses à faire et à ne pas faire, des FAQ, des informations liées aux directives, entre autres. Au fil du temps, ASCI.Social espère créer une communauté d’influenceurs, de consommateurs, d’annonceurs et d’agences de gestion des talents sur les réseaux sociaux.

Les lignes directrices étaient la nécessité de l’heure compte tenu de la croissance rapide des communications de marque aux consommateurs via les médias sociaux, a déclaré Dhruv Chitgopekar, partenaire fondateur du Collective Artists Network et PDG de BigBang.Social. «Nous avons des lignes directrices pour la publicité dans les médias traditionnels, mais avec l’essor du marketing d’influence, elles sont essentielles. Nous avons adhéré à la demande d’ASCI, en mettant à profit nos enseignements tirés de notre travail intensif avec des influenceurs des médias sociaux et de notre compréhension des marques », a-t-il ajouté.

