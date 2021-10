L’ASCI réélit Subhash Kamath en tant que président pour un deuxième mandat

Le conseil d’administration de l’ASCI a également annoncé l’inclusion de nouveaux membres

Le Conseil indien des normes de la publicité a annoncé jeudi avoir réélu Subhash Kamath à la présidence à l’issue de sa 35e assemblée générale annuelle. C’est le deuxième mandat consécutif pour Kamath. NS Rajan, directeur général d’August One Partners LLP, resterait également vice-président du conseil d’administration. «Nous avons signalé des initiatives importantes dans l’espace numérique, telles que les lignes directrices des influenceurs et le suivi du contenu promotionnel. Nous devenons prêts pour l’avenir dans ce paysage marketing et médiatique en constante évolution », a déclaré Kamath.

« Le second mandat me permettra d’aller plus loin dans ces initiatives qui s’annoncent très prometteuses. Au fur et à mesure que nous élargissons notre présence, nous nous engageons également davantage auprès des consommateurs pour accroître la sensibilisation à leurs droits », a ajouté Kamath.

Le conseil d’administration de l’ASCI a également annoncé l’inclusion de nouveaux membres, dont l’académicienne et militante sociale Ranjana Kumari, l’éminent éducateur Indu Sahani, l’entrepreneur en technologie Rajesh Patel et l’expert du secteur financier et ancien rédacteur en chef Rajrishi Singhal, car il souhaite renforcer la gouvernance en s’associant à des parties prenantes externes. et la société civile et apporter de nouvelles perspectives.

Au cours de la dernière année, l’ASCI a pris de nombreuses nouvelles initiatives pour suivre le rythme de l’évolution du paysage marketing. Dans le cadre de ses efforts pour être plus enclin au numérique, ASCI numérise son système de gestion des plaintes via un nouveau site Web et des outils d’apprentissage pour l’industrie. Il investit dans des technologies telles que l’IA et l’apprentissage automatique. L’ASCI se concentrera également sur les initiatives de formation des consommateurs, de l’industrie et des étudiants et de leadership éclairé par le biais de collaborations.

Parmi ses initiatives tout au long de l’année, les lignes directrices du marketing d’influence ont monopolisé la vedette. Les directives des influenceurs pour l’étiquetage du contenu promotionnel ont aidé les consommateurs à distinguer le contenu payant du contenu organique, a déclaré l’ASCI dans un communiqué. L’ASCI a également introduit des directives du ministère de l’Information et de la radiodiffusion pour la publicité sur les jeux en argent réel.

Lire aussi : Les volumes d’annonces ont légèrement baissé lors de l’IPL 14 par rapport à l’IPL 13 : rapport

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.