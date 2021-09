L’ASCI rejette la plainte déposée contre la publicité Lux Cozi d’Amul Macho

Le Consumer Complaints Council (CCC) a observé que les publicités n’avaient pratiquement aucune similitude

Lux Industries Limited a remporté la bataille juridique contre Amul Macho concernant leur dernier TVC avec Varun Dhawan. Dans une décision importante, l’Advertising Standards Council of India (ASCI) dans son jugement du 24 septembre a rejeté la plainte déposée par la marque rivale et a observé qu'”il n’y a pas de similitude en termes de concept et d’éléments d’exécution” et a déclaré Lux Cozi comme victorieux dans l’affaire sur la TVC.

Amul Macho s’était plaint que Lux Cozi avait copié de manière flagrante leur populaire Toing Ad qui a été publiée en 2007 avec des éléments conceptuels et d’exécution. Cependant, après un examen approfondi, l’instance faîtière a constaté qu’il n’y avait aucune ressemblance dans les publicités et a rendu son verdict en faveur de Lux Cozi.

La plainte a été déposée au motif que la publicité de Lux Cozi présente des similitudes avec la publicité d’Amul Macho en termes de présentation générale, de texte, de slogans, de présentations visuelles, de musique et d’effets sonores. Le Consumer Complaints Council (CCC) a observé que les publicités n’avaient pratiquement aucune similitude entre elles en termes de concept et d’éléments d’exécution. La CCC a conclu que la publicité de Lux Cozi n’est pas du tout similaire à la publicité précédente d’Amul Macho en termes de mise en page générale, de texte, de slogans, de présentations visuelles, de musique ou d’effets sonores, de manière à suggérer du plagiat. La TVC n’a pas enfreint le chapitre IV du code ASCI.

« Notre publicité Lux Cozi est unique sur des points individuels comme dans sa totalité, et toute apparence est éphémère et uniquement en ce qui concerne les éléments couramment utilisés dans le commerce, tels que la forme et la couleur du vêtement. Grâce à ce verdict rendu par l’ASCI, il est désormais établi que la publicité ne présente aucune similitude. La publicité du plaignant a été diffusée pour la dernière fois en 2007, et par la suite, elle a été interdite. Aucune réputation, bonne volonté ou capital de marque ne peut être investi dans du matériel publicitaire/marketing interdit au public depuis les 14 dernières années. Nous respectons le verdict de l’ASCI. Lux Cozi a un pedigree distinctif en matière d’innovation, que ce soit dans les lancements de produits ou les initiatives de renforcement de la marque. Le verdict renforce le fait que la marque Lux Cozi est fondée sur la vérité et la confiance », a déclaré Saket Todi, directeur exécutif de Lux industries.

« Nous nous félicitons du verdict rendu par l’ASCI. En tant que marque leader établie dans le segment de la bonneterie, pionnière de nombreuses premières pour l’industrie, nous devons mépriser les fausses allégations de notre concurrent. Cette publicité est en quelque sorte une première, et le verdict ajoute la clarté nécessaire et envoie le bon message sur une marque responsable comme Lux Cozi. Nous assistons déjà à une trajectoire de croissance de nos ventes et sommes très confiants quant au succès de notre produit. Nous trouvons également surprenant que notre concurrent n’ait pas l’attitude de fair-play en reconnaissant notre succès. Ils avaient déposé la plainte après que notre nouveau TVC avec notre ambassadeur de marque Varun Dhawan ait été un énorme succès parmi les internautes », a ajouté Udit Todi, directeur exécutif de Lux Industries.

