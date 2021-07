L’ASCI s’associe à la FSSAI pour lutter contre les allégations trompeuses dans les publicités sur les aliments et les boissons

Il y a eu une augmentation marquée du nombre de plaintes contre les publicités F&B pendant la pandémie de Covid-19

L’Advertising Standards Council of India (ASCI) a signé un accord avec la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) pour protéger les consommateurs contre les allégations trompeuses dans les publicités sur les aliments et les boissons (F&B).

L’accord a été signé en présence d’Arun Singhal, PDG de la FSSAI, et de Bejon Misra, conseiller, Affaires publiques, ASCI, le 1er juillet. Conformément à l’accord, l’ASCI identifiera les publicités qui violent à première vue les dispositions de la sécurité alimentaire et des normes ( Publicité et réclamations), 2018 et la FSSAI enquêterait davantage sur ces derniers. En vertu de l’accord, l’ASCI mettra en place un groupe d’experts de trois membres pour évaluer la publicité F&B identifiée par l’équipe de surveillance de l’ASCI.

Selon l’organisme de publicité, il y a eu une augmentation marquée du nombre de plaintes contre les publicités F&B pendant la pandémie de Covid-19. Au cours du dernier exercice (AF), l’ASCI a traité un nombre total de 284 plaintes, contre 175 au cours de l’exercice 2019-2020. Ainsi, les allégations des marques F&B, en particulier celles liées à la santé et à la nutrition, font l’objet d’un examen plus approfondi.

Selon un rapport publié par l’agence média Zenith, l’Inde sera le marché à la croissance la plus rapide pour la publicité F&B des marques de grande consommation au cours des trois prochaines années, avec des dépenses en hausse de 14% par an. Avec l’augmentation de la consommation numérique, on s’attend à ce que les dépenses publicitaires numériques des marques FMCG passent de 12,3 milliards de dollars en 2020 à 14,9 milliards de dollars en 2023. Cela nécessite en outre la surveillance des publicités F&B.

Pour Manisha Kapoor, secrétaire générale de l’ASCI, avec cet accord, l’ASCI intensifiera sa surveillance du secteur F&B. «Nous exploiterons notre service national de surveillance de la publicité, qui surveille plus de 900 chaînes de télévision et publications, et plus de 3 000 sites Web. Outre les marques nationales, nous examinerons les marques régionales et locales. Nos experts, avec des décennies d’expérience dans le secteur F&B, présélectionneront les publicités qui nécessitent un examen plus approfondi par la FSSAI », a-t-elle ajouté.

« Il s’agit d’une collaboration importante. L’objectif commun de la protection des consommateurs nous pousse tous à partager nos compétences, notre expertise et nos ressources de la manière la plus efficace pour enrayer la menace de la publicité trompeuse », a ajouté Subhash Kamath, président de l’ASCI.

