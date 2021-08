Lashana Lynch de No Time To Die sur la représentation et les femmes noires de Bond qui l’ont précédée

Le chemin de la sortie de No Time to Die a été cahoteux et sinueux, mais nous pouvons enfin nous attendre à le voir d’ici la fin de l’année. Il y a beaucoup à attendre, y compris le casting de Lashana Lynch du capitaine Marvel dans le rôle de Nomi, un agent portant la désignation 007. Bien que cela ait malheureusement entraîné des réactions négatives, Lynch l’a dépassé et célèbre ce que l’avenir de la franchise réserve. Bien sûr, la star de No Time to Die réfléchit également en repensant à l’héritage des femmes noires qui ont joué des rôles dans la franchise James Bond au fil des ans.