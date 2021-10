L’ASIC publie des directives pour réglementer les produits échangés en crypto

L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a proposé des directives aux organisations pour émettre des produits négociés en bourse (ETP) basés sur des crypto-monnaies. L’ASIC a publié un ensemble d’exigences réglementaires que les fonds intéressés par le lancement d’ETP doivent respecter aujourd’hui. Les lignes directrices couvrent l’émission de plusieurs ETP, y compris les fonds négociés en bourse (ETF) et les produits structurés.

Selon le guide, l’ASIC permet aux fonds de lancer des fonds en Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD) car ce sont des actifs sous-jacents appropriés pour les ETP. L’agence a ajouté qu’elle s’attend à ce que le nombre d’actifs éligibles devienne des actifs sous-jacents pour les ETP augmente avec le temps.

En décrivant les exigences auxquelles les actifs numériques doivent satisfaire avant de rejoindre BTC et ETH, l’ASIC a noté qu’ils doivent obtenir un niveau élevé de soutien institutionnel, un marché au comptant mature et un marché à terme réglementé. En plus de cela, les crypto-monnaies doivent avoir des fournisseurs de services expérimentés et réputés, ainsi que des mécanismes de tarification transparents.

La publication a en outre noté qu’au stade de la demande de chaque PTE, les bourses agréées devraient évaluer si l’émetteur respecte les obligations relatives au produit. Ces obligations comprennent l’offre de la garde des actifs et l’obtention des licences appropriées.

Promotion d’une concurrence loyale

L’ASIC a publié ce guide après une consultation publique et des conseils de l’industrie, qui ont commencé en juin. En réponse à la demande du public, le régulateur a déclaré qu’il n’obligerait pas les entreprises lançant des ETP cryptographiques à utiliser des organisations de garde en Australie. Selon l’ASIC, cette disposition vise à encourager la concurrence.

Plus précisément, le chien de garde a noté que,

Bien que nous reconnaissions les préoccupations soulevées par les répondants concernant la conservation des actifs cryptographiques à l’étranger, telles que les difficultés potentielles de récupération des actifs dans toutes les juridictions, nous considérons qu’il serait inapproprié d’imposer une exigence de conservation nationale.

Cette nouvelle fait suite à Cosmos Asset Management, un gestionnaire de fonds spéculatifs australien, qui a lancé le 28 octobre un ETF lié à l’extraction de crypto-monnaie à Chi-X en Australie.

Surnommé Cosmos Global Digital Miners Access, l’ETF se négocie sous le symbole boursier DIGA. Le produit suit plusieurs sociétés, y compris, mais sans s’y limiter, Riot Blockchain, Marathon Digital, Hive Blockchain Technologies et Hut 8 Mining.

BetaShares, un fournisseur d’ETF renommé en Australie, se prépare à mettre en œuvre un ETF crypto lié à des sociétés du secteur telles que Coinbase et MicroStrategy. L’ETF fera ses débuts à l’Australian Exchange Commission (ASX) sous le symbole CRYP la semaine prochaine.

Pendant ce temps, la SEC n’a approuvé qu’un seul ETF à terme BTC, avec 40 autres demandes en attente de jugement du régulateur.

