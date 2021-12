L’Asie est à la traîne alors que les États-Unis mènent les transactions de crypto VC

Source : Adobe / tab62

Les États-Unis sont le leader mondial des transactions d’investissement liées à la blockchain, avec près de trois fois le montant en dollars négocié dans les transactions là-bas comme en Europe au cours du troisième trimestre de cette année. Pendant ce temps, l’Asie est pour la première fois à la traîne par rapport aux États-Unis en ce qui concerne le nombre de startups crypto mobilisant des capitaux, selon un nouveau rapport.

Selon le rapport, préparé par la société d’intelligence d’affaires CB Insights , le montant des capitaux levés par les entreprises américaines axées sur la blockchain n’a jamais été aussi élevé, ayant augmenté pendant cinq trimestres consécutifs.

« Le financement de la blockchain/crypto-dollars américains a atteint près de 3 milliards de dollars au troisième trimestre de 21, augmentant pour le cinquième trimestre consécutif et atteignant un record trimestriel sans précédent », indique le rapport.

Ce montant important de capitaux levés aux États-Unis au cours du dernier trimestre représente une augmentation de plus de 11 fois par rapport au même trimestre de l’année dernière, lorsque seulement 263 millions de dollars avaient été levés, note le rapport. En outre, le nombre élevé du dernier trimestre est intervenu après une forte croissance aux premier et deuxième trimestres de 2021, selon les données.

Financement américain de la blockchain au troisième trimestre 2021 :

Source : CB Insights

Pendant ce temps, les 3 milliards de dollars de capitaux propres qui ont été négociés dans des transactions liées à des sociétés de cryptographie basées aux États-Unis ont également éclipsé ce qui a été vu dans d’autres régions du monde au cours du trimestre.

Toute l’Asie, qui comprend la Chine, l’Inde et les points chauds de la cryptographie comme la Corée du Sud et le Japon, a enregistré des transactions d’une valeur de seulement 1,4 milliard de dollars au cours du trimestre, ce qui représente moins de la moitié de la valeur des transactions aux États-Unis. .

L’Europe, pour sa part, a pris encore plus de retard, avec des transactions d’une valeur de 1,1 milliard de dollars conclues dans l’espace crypto au troisième trimestre, soit un peu plus d’un tiers de la valeur en dollars des transactions américaines. .

En ce qui concerne le nombre de transactions, une image similaire est également apparue, avec 137 transactions conclues au cours du trimestre aux États-Unis, 65 en Asie et 51 en Europe.

Le nombre et la valeur en dollars des transactions liées à la crypto-monnaie au troisième trimestre 2021 :

Source : CB Insights

Le rapport disait que Coinbase Ventures c’était l’investisseur le plus actif en termes de nombre d’entreprises qui ont reçu son soutien.

Au cours du troisième trimestre, 24 entreprises ont reçu l’approbation de la branche risque de Coinbase , tandis que LD Capital, basé en Chine, et Animoca Marques, basés à Hong Kong, ils ont soutenu 11 entreprises chacun.

Le rapport a en outre ajouté le nombre total de licornes, ce qui signifie que les startups d’une valeur de plus d’un milliard de dollars dans l’espace cryptographique ont désormais atteint 31, après que 12 nouvelles licornes ont été ajoutées au cours du troisième trimestre de cette année.

« Plus de la moitié des nouvelles licornes du troisième trimestre de 21 venaient des États-Unis. Les États-Unis représentent environ la moitié du nombre total de licornes, à 15 », indique le rapport.

Commentant les conclusions du rapport à Bloomberg, Chris Bendsten, analyste chez CB Insights, a déclaré que le faible nombre de transactions en Asie et la valeur en dollars correspondante de ces transactions sont probablement dus à l’interdiction de la plupart des choses liées aux crypto-monnaies dans Chine. .

« Fondamentalement, nous n’avons pas vu d’accords en Chine », a déclaré Bendsten, notant que l’activité est plutôt axée sur les sociétés de cryptographie à Hong Kong, en Inde et à Singapour.

Mais bien que la Chine ait décidé de s’exclure du nouveau secteur de la blockchain et de la crypto, l’analyste de CB Insights a déclaré que la croissance mondiale dans l’espace est loin de ralentir.

Le quatrième trimestre de 2021 deviendra déjà le plus important jamais enregistré pour les investissements dans les startups crypto, a déclaré l’analyste.

____

Apprendre encore plus:

– Tendances d’investissement crypto en 2022 : préparez-vous pour plus d’institutions et de Memes Mania

– Crypto.com augmentera sa présence aux États-Unis avec un accord de 216 millions de dollars

– Le jeune OpenSea aurait plus de valeur que Crypto OG Gemini

– Le père de Google augmente son pari crypto en rejoignant le tour d’investissement massif de DCG

– Le géant bancaire thaïlandais passe à la crypto

– Les licornes Celsius et le tour MoonPay