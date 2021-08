L’Asie, l’Europe de l’Ouest et le Moyen-Orient sont les principaux responsables de la certification de la durabilité – WWD

L’organisme international de certification textile Oeko-Tex a publié son rapport annuel lundi, constatant que les certifications de durabilité restent un facteur de motivation majeur dans la mode.

Notant à quel point l’année dernière a bouleversé l’industrie, « les progrès rapides de la numérisation et l’attention internationale croissante accordée au développement durable ont des influences positives sur la société et l’économie », a affirmé Georg Dieners, secrétaire général d’Oeko-Tex.

Dieners considère les outils de transparence comme une priorité absolue chez les fabricants – certaines régions plus que d’autres.

Au cours de l’année écoulée, l’organisation a délivré 31 696 certificats et labels de durabilité, contre 24 205 en 2020. Les régions qui ont enregistré la plus forte adoption de certifications de durabilité comprennent l’Asie, délivrant 18 703 certifications, l’Europe occidentale délivrant 8 663 certifications et le Moyen-Orient délivrant 2 368 certifications, selon le rapport.

Toutes les certifications Oeko-Tex ont connu une adoption accrue malgré la pandémie, avec une augmentation de 31% en moyenne. Mais des labels comme la norme « Made in Green », un marqueur de production responsable, ont vu une augmentation de 108 pour cent des certificateurs. Le « passeport écologique », qui contrôle les substances nocives, était le suivant, à 56 % ; le Leather Standard a suivi, à 30%, puis le Standard 100 (un autre filtre pour les substances nocives), à 20%, et enfin STeP (un marqueur des lieux de travail socialement responsables), avec une augmentation de 13% de l’adoption.

Les visites sur place ont augmenté, avec 5 026 visites pour les normes du cuir, par exemple, dont beaucoup étaient des auto-évaluations en raison de restrictions pandémiques.

L’organisation a également atteint des jalons de collaboration en travaillant avec les entreprises Quantis pour l’empreinte carbone et eau pour les processus textiles et Spoor pour la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement du cuir. L’outil a profité aux usines en maintenant des directives plus fermes sur la sécurité des travailleurs. Il permettra aux entreprises d’identifier leur potentiel de réduction des émissions de carbone et de la consommation d’eau.

Comme pour les outils de Textile Exchange, les outils Oeko-Tex ont été inclus dans le lancement par Amazon de son programme Climate Pledge Friendly et représentent un alignement croissant vers les objectifs de développement durable des Nations Unies, ou ODD, ainsi que la voie de 1,5 degré Celsius pour le réchauffement de la température mondiale. .