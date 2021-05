L’Asie solide place les actions mondiales sur un rallye prolongé, la relance américaine au centre des préoccupations

Un homme travaille à la Bourse de Tokyo après l’ouverture du marché à Tokyo, Japon

Un rallye en Asie a mis les actions mondiales sur la bonne voie pour un septième jour de gains vendredi alors que les investisseurs parient que les États-Unis sortiront le monde de la pandémie COVID-19, l’accent étant mis sur une augmentation des dépenses de plusieurs billions de dollars par l’administration Biden .

Tokyo a mené la progression, le Nikkei (.N225) bondissant de 2,1%. L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a augmenté de 1,1% et a atteint son plus haut niveau ce mois-ci.

Le Hang Seng a grimpé de 0,6%, mais les blue chips chinois (.CSI300) étaient une valeur aberrante, glissant de 0,1% par jour après avoir clôturé à un sommet de près de trois mois.

L’indice boursier mondial MSCI (.MIWD00000PUS) a ajouté 0,2% à 710,34, une fraction du plus haut historique de clôture de 710,36 établi le 7 mai.

Les marchés d’actions européens semblaient prêts à s’ouvrir plus fortement, avec des contrats à terme Euro Stoxx 50 pan-régionaux en hausse de 0,4% dans les premières transactions. Les contrats à terme FTSE étaient également 0,4% plus élevés.

Les actions américaines étaient également sur le point de réaliser de nouveaux gains après la hausse de 0,1% du S&P 500 (.SPX) pendant la nuit, les contrats à terme indiquant une augmentation de 0,3% à l’ouverture.

Le New York Times a rapporté jeudi que le président Joe Biden demandera 6 billions de dollars de dépenses fédérales pour l’exercice 2022, un jour avant que la Maison Blanche ne dévoile sa proposition de budget.

Pendant ce temps, le nombre d’Américains qui déposent de nouvelles demandes d’allocations de chômage est tombé au plus bas depuis la mi-mars 2020, ont montré des données jeudi, les entreprises cherchant désespérément à ce que les travailleurs répondent à la demande croissante déclenchée par une économie en pleine réouverture.

Un rapport distinct a confirmé une accélération de 6,4% du taux annualisé de croissance économique au dernier trimestre, soutenue par une relance budgétaire massive.

Bien que l’ampleur des dépenses du gouvernement américain ait alimenté les craintes qu’un pic d’inflation puisse forcer la Réserve fédérale à agir plus rapidement pour réduire les achats d’actifs et resserrer les taux de prêt, une augmentation des dépenses est globalement bonne pour la croissance mondiale et a stimulé le sentiment des investisseurs, a déclaré Kyle Rodda, un analyste de marché chez IG à Melbourne.

«C’est un marché qui a un peu soufflé au cours des trois dernières semaines, mais il n’y a rien qui s’est produit pour suggérer que le marché haussier des actions est sous une menace imminente», a-t-il déclaré.

Les résultats d’un sondage . auprès d’environ 300 analystes ont montré que la plupart d’entre eux voient les actions mondiales continuer à augmenter cette année grâce à une solide reprise économique et des bénéfices, bien que toute accélération de l’inflation tempérerait l’enthousiasme des investisseurs. Une majorité a déclaré qu’une correction à court terme était peu probable.

Un test de la thèse de l’inflation galopante intervient plus tard vendredi avec la publication d’un rapport étroitement surveillé par les banquiers centraux américains: les dépenses de consommation personnelle de base.

Cette semaine, plusieurs responsables de la Fed sont à nouveau revenus pour calmer la nervosité face aux preuves croissantes de pressions sur les prix, bien qu’ils aient également signalé un début possible de discussions sur la réduction des mesures de relance.

Le vice-président de la supervision de la Fed, Randal Quarles, a déclaré jeudi qu’il était «pleinement déterminé» à maintenir la politique monétaire à plein régime pendant que les emplois se rétablissent, tout en expliquant que les risques «à la hausse» de l’inflation pourraient augmenter.

Des signaux positifs sur l’économie ont contribué à ramener les rendements de référence des bons du Trésor au-dessus de 1,6% du jour au lendemain. Le billet à 10 ans a cédé 1,6181% en Asie vendredi, contre 1,5520% en milieu de semaine.

La hausse des rendements a pesé sur les actions technologiques, dans un contexte de passage des actions de croissance aux actions de valeur. Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 0,4%, tandis que le Nasdaq Composite (.IXIC) a reculé de 0,3%.

Vendredi sera le dernier jour de bourse du mois pour Wall Street en raison d’un jour férié le lundi.

Le dollar était coincé juste en dessous d’un plus haut d’une semaine par rapport aux principaux pairs alors que les traders se tournaient vers le prochain rapport sur l’inflation.

L’indice du dollar s’est assis à 90,063 vendredi, après avoir touché 90,179 la session précédente pour la première fois depuis le 20 mai.

Les prix du pétrole ont prolongé leurs gains par rapport à jeudi, les solides données économiques américaines ayant compensé les inquiétudes des investisseurs quant à la possibilité d’une augmentation des approvisionnements iraniens.

Le Brent a augmenté de 32 cents, ou 0,5%, à 69,78 $ le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a également ajouté 32 cents, ou 0,5%, à 67,17 $ le baril.