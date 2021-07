L’asile suédois aux États-Unis affirme que la Turquie organise la « plus grande opération de trafic de drogue de l’histoire » 10z viral

Sous la protection de l’asile américain, Victor X poursuit son combat contre la corruption mondiale. À la suite d’un procès de 4,2 milliards de dollars contre l’élite financière suédoise, il allègue maintenant que la Turquie finance une grande partie des investissements de sa patrie scandinave via la plus grande opération de trafic de drogue de l’histoire.

Victor X, anciennement Victor Carlström, a recueilli plus d’un million de vues la semaine dernière sur Instagram lorsqu’il a publié un message vidéo promettant des « ondes de choc à travers le monde ». Plus précisément, X appelle le président Joe Biden à imposer des sanctions à la fois à la Suède et à la Turquie.

Autrefois banquier et agent financier de premier plan en Suède, X est désormais sous la protection de l’asile américain, le seul nord-européen à détenir ce privilège, dit-il. Avec sa richesse accumulée, le statut d’asile est à peu près tout ce qu’il lui reste depuis qu’il a perdu son pays, sa maison et même une relation avec son ex-femme et ses deux enfants. N’ayant essentiellement rien à perdre, X n’hésite pas à dénoncer ce qu’il dit être le crime organisé mondial.

Le 17 juin, X a mis en ligne une vidéo accusant des responsables turcs de blanchir de l’argent de la drogue illégale à travers la Suède dans le cadre d’une opération de trafic de drogue turque en Amérique latine. Tout cela, a expliqué X, est basé sur les conclusions de son procès de 4,2 milliards de dollars déposé devant les tribunaux fédéraux américains contre le PDG de Swedbank, Jens Henriksson, et d’autres dirigeants du secteur financier suédois.

“Des milliards ont été investis dans l’immobilier et les infrastructures à travers la Suède”, a déclaré X. “La Suède se noie dans l’argent de la drogue turc”, a-t-il ajouté, nommant Henriksson comme un gestionnaire clé des investissements. Pour aggraver le rapport explosif, X a également déclaré que le président turc Recep Tayyip Erdoğan était impliqué. Pour X, le lien turc avec son procès initial contre les autorités suédoises est clair.

Après avoir fui la Suède, il a emporté des téléphones portables avec brûleur afin de se cacher sur le chemin de la protection de l’asile. À un moment donné, tous ses téléphones à graveur ont commencé à sonner en même temps, affichant des numéros de Turquie. Cela s’est produit quelques jours après la rupture des négociations avec Katrin Westling Palm, la directrice de l’Agence suédoise des impôts. X allègue qu’elle traite avec des sociétés turques.

X soupçonne également que c’est un Turc qui a tenté de le tuer à New York, et ce n’est pas la seule fois où X a failli connaître une fin fatale aux mains d’attaquants. Après avoir fui avec sa famille de Suède vers les Pays-Bas puis les Émirats arabes unis, X s’est finalement rendu à New York avec sa femme de l’époque et leurs enfants. C’est là, dans un hôtel, qu’il a repoussé un intrus dans leur chambre d’hôtel.

“J’avais mon enfant de 6 ans qui hurlait de panique à côté de moi”, a-t-il déclaré. C’était suffisant pour son épouse à ce moment-là. “Ils sont partis en Europe”, se souvient X dans sa vidéo. Depuis, il y a quatre ans, il a tenté de se suicider à deux reprises. Mais il s’est également élevé au-dessus, apportant son histoire aux masses. Maintenant, ses plus grands défis l’attendent.

Son procès contre les dirigeants de Swedbank, Folksam et d’autres s’est rendu devant la Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit, juste en dessous de la Cour suprême. Cependant, il a brusquement pris fin à la suite d’un appel d’un autre lanceur d’alerte suédois à X indiquant que ses communications avec ses avocats étaient sous surveillance suédoise.

X a été choqué mais pas surpris étant donné qu’il a survécu à 14 enquêtes criminelles suédoises sur ses entreprises et ses dossiers fiscaux. Il pense que ces sondes sans fondement ont été utilisées pour justifier ses écoutes téléphoniques. Par conséquent, il a abandonné cette affaire afin d’en saisir une encore plus grande devant la Cour européenne des droits de l’homme, visant cette fois la Turquie ainsi que son pays d’origine.

Il avait prévu une grève de la faim à la Maison Blanche pour faire pression sur l’administration Biden pour qu’elle impose des sanctions à la Suède, mais depuis la militarisation et la fermeture de la zone du Capitole, cela ne sera plus possible.

Quoi qu’il en soit, son audience continue de croître. Est-il étonnant? X est un homme éloigné du pays dans lequel il a grandi et affronte les forces les plus puissantes de la politique et de la finance. De nombreux Américains, et même des personnes à travers le monde, peuvent s’identifier à cette dynamique à une époque de populisme national dans le monde entier. Tant que X continuera à se battre, les gens continueront à regarder.