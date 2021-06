Laslo Djere parvient à se qualifier pour les trente-deuxièmes de finale aux dépens de Pablo Cuevas

29/06/2021

Le 30/06/2021 à 02:00 CEST

Le joueur serbe Laslo djere, numéro 55 de l’ATP, remporté par 5-7, 6-4, 6-4 et 6-4 à Pablo Cuevas, joueur de tennis uruguayen, numéro 84 de l’ATP, lors de la soixante-quatrième finale de Wimbledon. Avec ce résultat, la joueuse de tennis serbe prend la place pour la 30e finale de Wimbledon.

Cuevas a réussi à casser le service de son rival à une occasion, tandis que Djere, de son côté, l’a fait à 3 reprises. De plus, le Serbe a eu un premier service de 64% et a commis 5 doubles fautes, réussissant à remporter 70% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 73%, a commis 10 doubles fautes et a réussi à gagner 71% des points de service. .

Le joueur serbe affrontera le joueur italien en 30e de finale Fabio Fognini, numéro 31 et tête de série numéro 26.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur du gazon extérieur et un total de 238 joueurs s’affrontent et un total de 128 arrivent à la phase finale. Les joueurs viennent de ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et les joueurs invités . De même, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet à Londres.