L’aspect le plus difficile de la création d’un court métrage Pixar, selon le réalisateur de Twenty Something

J’ai toujours été émerveillé par les courts métrages, en particulier chez Disney et Pixar, en raison de leur capacité à susciter une telle gamme d’émotions en si peu de temps. Je suis le genre de personne qui aime ressentir toutes les sensations, et Twenty Something, un nouveau court métrage de Pixar à venir sur Disney+, ne déçoit pas ! Le réalisateur Aphton Corbin a partagé l’aspect le plus difficile de la création du film.

L’expérience du long métrage est si attrayante parce que je peux passer quelques heures dans la vie d’un autre, et la télévision est excitante parce que je peux faire un voyage encore plus long avec les personnages. Mais parfois, il faut la première demi-heure du film ou les premiers épisodes d’une émission pour bien comprendre les personnages et s’immerger dans leur monde, alors je ne peux qu’imaginer à quel point il est difficile d’accomplir cela, avec l’histoire complète , en moins de quinze minutes. J’ai parlé avec le réalisateur de Twenty Something, Aphton Corbin, pour une interview avec CinemaBlend, et elle a partagé ce qui suit sur la chose la plus difficile à réussir :