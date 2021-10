L’asphalte du Grand Prix de Turquie traité pour ajouter de l’adhérence après le fiasco de 2020

in

Michael Masi a informé les équipes que « toute la surface de la piste a été traitée pour augmenter le niveau d’adhérence » à Istanbul Park avant le Grand Prix de Turquie.

La piste avait été complètement refaite avant le retour de la Formule 1 en Turquie la saison dernière. Mais lorsque le temps humide s’est combiné à une nouvelle surface glissante, les pilotes ont trouvé la conduite extrêmement difficile, Lewis Hamilton allant jusqu’à la décrire comme « merde avec un S majuscule ».

Une course passionnante a eu lieu lors d’un week-end humide en Turquie l’année dernière, Hamilton a remporté son septième championnat du monde dans des circonstances dramatiques. Mais le directeur de course de Formule 1 a dit aux équipes de s’attendre à une piste plus adhérente sous eux à leur retour à Istanbul Park.

“Nous envoyons régulièrement chaque saison des mises à jour aux équipes sur tout changement de circuit pour les événements à venir”, a déclaré Masi, cité par Autosport. « Qu’il s’agisse de barrières, de clôtures, de portes, peu importe. Il peut s’agir de zones de resurfaçage.

«Alors oui, la surface en Turquie a été efficacement décapée à l’eau, ce serait probablement la meilleure façon de le dire, ce qui est un traitement régulier qui se produit.

«Nous avons vu que régulièrement utilisé à Singapour comme exemple où les routes publiques qui sont utilisées, elles refait surface assez régulièrement à cause du mouvement. C’est ce qui s’est passé là-bas, avec quelques autres changements.

Lorsqu’on lui a demandé si le circuit s’était trompé en 2020, Masi a ajouté: “Je pense que c’était juste une question de timing l’année dernière, je pense que nous l’avons dit à l’époque. C’était littéralement une question de timing et ils ont rectifié cela en conséquence. »

Le directeur général des sports mécaniques de F1, Ross Brawn, a expliqué que le sport avait choisi de courir en Turquie à court terme en raison des impacts de la pandémie, et les changements sur la piste n’ont fait qu’ajouter au défi rencontré par les pilotes l’année dernière.

“J’apprécie que les conducteurs n’étaient pas satisfaits des niveaux d’adhérence globaux”, a déclaré Brawn en 2020. “Mais c’était une conséquence de la décision tardive de courir là-bas car le calendrier a été révisé pour répondre à COVID-19.

« Je pense que les pilotes doivent parfois se rappeler que c’est une compétition qui consiste à franchir la ligne en premier, donc même si les niveaux d’adhérence n’étaient pas élevés, c’était le même pour tout le monde.

«Certains conducteurs ont baissé la tête et l’ont accepté, d’autres ont trouvé cela une distraction.

« Avoir une surface difficile n’était pas une mauvaise chose. Il a montré le talent d’un pilote au maximum. Je ne pense pas que les niveaux d’adhérence soient une mesure du niveau de compétition que vous aurez.