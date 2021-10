L’aspirateur balai H7 de Roborock possède une fonctionnalité indispensable que vous ne trouverez sur aucun Dyson

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur

Les aspirateurs-balais sans fil ont fait du chemin ces dernières années. Dyson est évidemment le pionnier dans ce domaine, et il continue d’être le leader du marché. De fantastiques sociétés rivales ont cependant émergé, et la plupart d’entre elles ont gagné du terrain avec des modèles bon marché. Ensuite, il y a des entreprises comme Roborock. Au lieu de rivaliser uniquement sur le prix, Roborock est connu pour rivaliser également sur les performances. Ses aspirateurs ne sont peut-être pas aussi bon marché que les marques bon marché, mais ils offrent toujours un rapport qualité-prix inégalé dans le haut de gamme du marché. C’est le cas du nouveau Aspirateur balai sans fil Roborock H7. C’est une version améliorée du produit phare Roborock H6, qui était définitivement un favori des fans. De plus, le prix du nouvel aspirateur Roborock H7 est bien inférieur à celui d’un Dyson comparable !

Meilleure offre d’aspirateur balai pas cher

Avant d’arriver au H7, il y a deux offres Amazon rapides dont nous devons vous parler. Si vous voulez juste un modèle de base avec beaucoup de puissance et une bonne autonomie, vous n’avez même pas besoin de dépenser 200 $. Anker Aspirateur-balai sans fil eufy HomeVac S11 Go est en vente dès maintenant pour 199,99 $ au lieu de 250 $. Ou, vous pouvez dépenser encore moins pour le Aspirateur-balai sans fil eufy HomeVac S11 Lite, maintenant seulement 139,99 $ ! Ce sont deux excellents modèles de la marque maison d’Anker, eufy.

Cela étant réglé, parlons du nouvel aspirateur-balai sans fil incroyable de Roborock.

Prix ​​de l’aspirateur Roborock H7 sur Amazon

Je teste le nouveau H7 que Roborock m’a envoyé depuis quelques semaines maintenant. Je dois dire que je suis vraiment impressionné. Cet aspirateur balai sans fil offre des performances phénoménales et une excellente autonomie. Il dure jusqu’à 90 minutes en mode éco, ce qui est complètement fou. En mode standard, vous pouvez nettoyer jusqu’à 45 minutes et c’est déjà plus que suffisant. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un aspirateur balai, il n’est donc pas vraiment conçu pour nettoyer toute votre maison en un seul passage. Et pour les endroits difficiles qui sont très salissants, il existe un mode max super puissant.

Les accessoires inclus sont tous excellents et la brosse pour plancher principal fonctionne bien sur les sols durs et sur les tapis. A noter également, il y a un brosse spéciale sol vous pouvez acheter séparément pour 99 $. J’ai essayé des brosses similaires et elles sont fantastiques pour nettoyer les sols durs. Compte tenu du prix du H7, il aurait été agréable de voir cette brosse incluse dans la boîte.

Une caractéristique vraiment cool du Aspirateur balai sans fil Roborock H7 est quelque chose que vous ne trouverez pas sur les modèles concurrents. Une partie de ce qui rend les aspirateurs-balais sans fil si populaires, c’est qu’ils sont sans sac. En conséquence, vous n’avez pas à vous soucier d’acheter constamment de nouveaux sacs comme vous le faites avec certains aspirateurs verticaux. Mais comme nous l’avons appris de la nouvelle vague d’aspirateurs robots à vidange automatique, les sacs peuvent être très pratiques. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on considère à quel point il est ennuyeux de vider certains modèles d’aspirateurs balai sans fil.

Utilisation de ce nouvel aspirateur puissant

Le H7 est assez facile à vider, mais il possède également une fonctionnalité très intéressante pour que vous n’ayez jamais à le vider. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un accessoire fourni avec l’aspirateur pour ajouter des sacs à poussière. Ce modèle prend en charge les sacs de 560 ml faciles à insérer. Ils se ferment également automatiquement. Cela signifie que lorsque votre sac à poussière est plein, vous le faites simplement glisser et il scelle toute la saleté et la poussière. C’est une fonctionnalité très intéressante qui facilite le vidage de l’aspirateur. Les gens vont certainement adorer avoir cette option.

Lors de mes tests, je n’ai vraiment trouvé qu’une seule plainte. L’une des choses que j’aime le plus chez les concurrents de Dyson, c’est qu’ils ont généralement un éclairage LED sur la tête de brosse. Je ne sais toujours pas pourquoi Dyson refuse d’ajouter cette fonctionnalité utile. Cette fonctionnalité simple permet de voir beaucoup plus facilement toute la saleté et la poussière sur le sol. Malheureusement, le H7 n’a pas d’éclairage donc vous allez forcément manquer un peu ici et là, comme vous le feriez avec un Dyson.

Dans l’ensemble, le Aspirateur balai sans fil Roborock H7 est un aspirateur sans fil phénoménal. C’est aussi une grosse amélioration par rapport au H6 en termes de performances. Il coûte 499,99 $, donc c’est vraiment cher. Cela étant dit, cela coûte toujours des centaines de moins qu’un modèle Dyson comparable. Roborock est une marque de plus en plus populaire et ses produits accumulent des critiques 5 étoiles à une vitesse fulgurante. Jetez un œil au nouvel aspirateur Roborock H7, car le prix est bien meilleur que les autres modèles haut de gamme.

Faits rapides sur l’aspirateur balai sans fil Roborock H7

Le nouvel aspirateur balai sans fil Roborock H7 est l’aspirateur sans fil le plus puissant de Roborock, mais l’aspiration « HyperForce » de 160 AW aspire même la saleté et la poussière les plus tenaces L’impressionnante autonomie de la batterie dure jusqu’à 90 minutes en mode Eco. Le H7 peut également fonctionner en standard jusqu’à 45 minutes, et il y a un mode Max pour les travaux difficiles Se recharge de vide à plein en 2,5 heures La conception légère rend le H7 facile à transporter et à manœuvrer L’écran OLED affiche toutes les informations dont vous avez besoin pendant que vous nettoyez Les accessoires magnétiques sont faciles à ranger pour un accès rapide Le support de sac à poussière unique vous permet d’utiliser un sac à poussière à fermeture automatique pour que vous n’ayez pas à vider votre aspirateur

