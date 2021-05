L’aspirateur robot de Xiaomi à un prix de démolition: seulement 179 € avec ce code de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous attendiez pour acheter un robot aspirateur moins cher avec de bons avantages, profitez-en pour obtenir le robot aspirateur Mi de Xiaomi à un prix avantageux avec ce code de réduction.

Le robot aspirateur vous offre une aide précieuse dans les travaux ménagers. Cet appareil s’occupe du nettoyage des sols de manière automatisée et sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, ce qui vous permet de gagner du temps pour le consacrer à ce que vous aimez vraiment.

Si vous ne possédez toujours pas l’un des appareils les plus recherchés aujourd’hui, vous avez maintenant la possibilité d’acheter un aspirateur robot bon marché et bon. Le robot aspirateur Xiaomi Mi est en vente sur eBay, et grâce à ce code de réduction, vous pouvez l’acheter pour seulement 179 euros.

Profiter de cette offre ne pourrait pas être plus simple. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans la page du produit et de l’ajouter à votre panier. Ensuite, cliquez sur le bouton Passer à la caisse et, avant de formaliser le paiement, écrivez le code “PQ22021” (sans guillemets) dans la section Ajouter des coupons. Vous verrez que, ce faisant, 19,90 euros sont déduits du prix et le montant final reste à seulement 179,10 euros.

Cet aspirateur robot intelligent vous permet de programmer le nettoyage et de le contrôler à distance. Sa puissance d’aspiration est suffisante pour éliminer presque toutes les particules et poussières.

C’est une excellente occasion d’acheter cet aspirateur robot Xiaomi le moins cher. Sans aller plus loin, sur Amazon il en coûte 223,98 euros, vous économisez donc près de 45 euros grâce à cette promotion.

Cette alternative au Roomba et au Conga est l’un des meilleurs aspirateurs robots Xiaomi au rapport qualité / prix. Il a un moteur sans balais d’une puissance d’aspiration de 1800 Pa, plus que suffisant pour garder vos sols propres et oublier de devoir utiliser le balai. Il se distingue par être assez silencieux et son niveau de bruit est inférieur à 55 dB.

Nous avons préparé le guide définitif si vous souhaitez acheter un aspirateur robot qui garde la maison propre, vous trouverez ici tout ce dont vous devez tenir compte.

Le robot aspirateur Mi est équipé de toutes sortes de capteurs pour se déplacer dans votre maison comme un poisson dans l’eau. Il est capable de détecter les obstacles, les meubles et les murs pour éviter les collisions, et crée une carte laser virtuelle de votre maison pour tracer l’itinéraire de nettoyage optimal. En outre, Vous pouvez le contrôler depuis votre mobile avec un confort total et planifier le nettoyage via l’application Xiaomi Mi Home.

En ce qui concerne l’autonomie, sa batterie est capable de nettoyer jusqu’à 2,5 heures sans interruption, ce qui se traduit par environ 250 mètres carrés de surface. Lorsque le courant est épuisé, le robot retourne seul à la station de charge pour se recharger.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.