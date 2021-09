L’aspirateur robot de Xiaomi est étonnamment bon marché sur Amazon : il coûte 168 euros et pas seulement des aspirateurs mais aussi des gommages | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi est également très présent dans le secteur des robots aspirateurs, et il vend déjà plusieurs modèles dans notre pays, l’un d’entre eux étant en concurrence avec les modèles les moins chers du marché.

Peu de marques technologiques disposent d’un catalogue aussi large et complet que celui de Xiaomi, qui a débarqué il y a quelques années en Occident et qui a conquis une grande partie du marché du mobile, mais aussi avec d’autres secteurs tout aussi lucratifs, comme les robots aspirateurs. nettoyeurs.

Il y a des marques comme iRobot et Cecotec qui piétinent, mais Xiaomi veut aussi sa part du gâteau. Pour cela, elle a mis en vente des modèles très complets, mais aussi certains assez bon marché. C’est le cas du Xiaomi Mi Vacuum Mop Essential, qui ne coûte que 168 euros chez Amazon, une sacrée aubaine.

Cet aspirateur robot nettoie également humide. Il dispose d’un capteur laser et d’une navigation intelligente avec une autonomie approximative d’une heure et demie.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un robot aspirateur qui possède également une serpillière, et le passe à la fois sec et humide, donc en pratique c’est aussi un robot serpillière, quelque chose qui devient de plus en plus courant même dans les modèles à bas prix.

Sa puissance d’aspiration est de 2200 Pa, largement suffisante pour aspirer toutes sortes de déchets, même les poils d’animaux, l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ont franchi le pas et ont décidé d’acheter un robot de ce type, pour y mettre fin.

Son autonomie atteint une heure et demie sans trop de problèmes, selon le mode que vous utilisez, largement suffisant également pour pouvoir finir d’aspirer environ 100 mètres carrés sans trop d’inconvénients, surtout s’il n’y a pas beaucoup d’obstacles à surmonter.

Acheter un aspirateur robot pas cher et de qualité est possible aujourd’hui. Pour que vous sachiez quoi chercher, nous avons sélectionné les modèles bon marché les plus recommandés sur le marché.

De toute évidence, dans l’absolu, il existe des aspirateurs robots Xiaomi qui sont meilleurs que ce Mop Essential, bien que si ce que nous apprécions est le rapport qualité-prix, c’est l’un des plus remarquables.

La livraison est gratuite depuis l’Espagne, même si cela prendra 3-4 jours, même si vous avez Amazon Prime. Cela dit, si vous l’avez, vous le recevrez sûrement avant les autres utilisateurs, vous pourriez donc être intéressé à vous inscrire pour le mois d’essai gratuit et en profiter pour voir certaines des meilleures séries Prime Video.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.