L’aspirateur robot Xiaomi qui nettoie également le sol et contrôle avec son application a baissé de prix à seulement 288 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Puissant, avec une grande précision et capable d’aspirer et de récurer le sol. L’aspirateur robot Mi Robot Vacuum-Mop P est l’un des plus avancés de Xiaomi qui est maintenant proposé.

Il n’y a aucune excuse pour ne pas nettoyer le sol de votre maison. Les aspirateurs robots existent depuis si longtemps qu’ils sont désormais devenus un appareil aussi indispensable qu’un téléviseur ou une machine à laver.

Si vous voulez avoir votre propre aspirateur robot capable de nettoyer le sol, ce robot Xiaomi Mi Robot Aspirateur Vadrouille P Il est en vente pour seulement 288,76 euros à la FNAC.

Robot aspirateur laveur Xiaomi Mi à la FNAC

Le prix normal de ce robot est de 350 euros, vous obtiendrez donc une bonne offre pour un robot intelligent qui pourra naviguer dans votre maison en évitant toutes sortes d’objets et de meubles qui gênent.

C’est un robot puissant avec une puissance d’aspiration de 2 100 Pa, en plus d’avoir un système de cartographie laser LDS qui identifie avec une grande précision toute votre maison, aidé par d’autres 12 capteurs supplémentaires.

Capable d’aspirer, essuyer et essuyer le sol en une seule fois. Il vous suffit de choisir l’un des modes de nettoyage depuis votre mobile et de choisir quand vous souhaitez qu’il démarre.

Nous avons préparé le guide définitif si vous souhaitez acheter un aspirateur robot qui garde la maison propre, vous trouverez ici tout ce que vous devez prendre en compte.

Le mode de brossage est minutieux. Non seulement il frotte en créant des formes en S comme vous le feriez avec une vadrouille traditionnelle, mais il frotte également sur les côtés pour s’assurer qu’aucun pouce ne reste intact.

Il est doté d’un réservoir d’eau intelligemment contrôlé, d’une pompe à eau micro-contrôlée et d’un capteur de libération d’eau afin qu’il ne goutte pas lorsqu’il n’est pas utilisé.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ce robot aspirateur Xiaomi utilise l’application Xiaomi Home, à partir de laquelle vous pouvez contrôler tous ses aspects, voire l’ajouter à Alexa ou à l’assistant Google afin qu’il puisse fonctionner avec vos commandes vocales.

Xiaomi compte plusieurs aspirateurs robots parmi ses produits, mais ce Mi Robot Vacuum Mop P est l’un des plus complets avec un rapport qualité-prix impressionnant.

Il est disponible sur la place de marché de la FNAC au prix de 288 euros. On le trouve aussi sur Amazon, mais sa meilleure offre est à 291 euros avec la livraison gratuite.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.