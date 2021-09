L’aspirateur sans fil Dyson V7 Motorhead est en vente à moins de 300 euros | La technologie

in

Vous avez maintenant la possibilité de ramener chez vous un aspirateur sans fil Dyson considérablement moins cher : le Dyson V7 Motorhead est en vente et coûte moins de 300 euros.

Dyson est la marque de référence sur le marché des aspirateurs sans fil. Ses modèles peuvent se vanter d’avoir une puissance et un rendement supérieurs à ceux de la concurrence, mais en revanche, leur prix est bien plus élevé.

Si vous souhaitez un aspirateur sans fil Dyson au meilleur prix, vous avez désormais la possibilité d’en acheter un pour moins de 300 euros : le Moteur Dyson V7 Elle est en vente et coûte 299 euros dans la boutique officielle de la marque.

C’est une promotion intéressante pour acheter un aspirateur Dyson moins cher. Si nous jetons un coup d’œil à l’historique des prix sur Amazon, nous pouvons voir que ce modèle tombe en dessous de 300 euros à quelques reprises et qu’il est actuellement à 399 euros.

Cet aspirateur vertical sans fil a toute la puissance dont vous avez besoin pour aspirer même les tapis et les moquettes sans trop de problèmes.

Le Dyson V8 est généralement en vente, qui est un modèle légèrement plus avancé, avec un prix d’environ 350 euros. Par conséquent, vous pouvez avoir votre aspirateur Dyson encore moins cher grâce à cette promotion.

Sans aucun doute, Pour seulement 299 euros, le Dyson V7 Motorhead en vaut la peine. C’est un aspirateur avec une puissance d’aspiration supérieure à celle de la plupart des modèles de cette gamme de prix.

Il dispose de 15 cyclones disposés sur deux rangées parallèles, une caractéristique qui vous permet d’augmenter le débit d’air pour emprisonne même les particules de poussière les plus fines.

Équipez-vous de la brosse à entraînement direct, une tête de nettoyage dont les poils pénètrent mieux les tapis et les moquettes. Grâce à cela, il est capable d’éliminer plus facilement toutes les saletés incrustées.

Il est livré avec différents accessoires pour rendre chaque recoin de votre maison impeccable. Il a des têtes pour les coins et les zones difficiles d’accès, comme les coins du canapé ou les crevasses des meubles.

Comme il est très léger et maniable, aussi idéal pour nettoyer les plafonds et autres zones en hauteur. De plus, il se transforme en un aspirateur à main en un clic pour que vous puissiez l’utiliser dans la voiture ou dans des endroits difficiles d’accès.

Le Dyson V7 Motorhead fournit autonomie jusqu’à 30 minutes de nettoyage ininterrompu. Son port de charge peut être accroché au mur afin que vous puissiez facilement le charger et le ranger.

