L’aspirateur sans fil LIDL à 99 euros qui met Xiaomi en échec | Vie

Les balais sont du passé, l’avènement des aspirateurs sans fil a mis fin à leur règne de poussière et de déchets. Si vous cherchez à abandonner votre balai, cet aspirateur à main rechargeable pourrait vous intéresser.

Les aspirateurs classiques sont avec nous depuis longtemps, avant d’être de gros armatrostes avec un câble connecté au courant qui gênait leur mobilité. Depuis quelques temps déjà, les aspirateurs à main sont apparus et ont changé la façon de nettoyer la maison.

Oui, sa fonction principale est toujours d’absorber la poussière et la saleté de la maison. Mais En ayant une taille plus compacte et une batterie intégrée, ils permettent à l’utilisateur d’avoir une plus grande polyvalence de mouvement lors de l’utilisation de cet appareil. Vous ne devriez pas chercher à voir si le câble s’accroche à quelque chose ou s’il va se déconnecter.

Parmi les nombreuses options que l’on trouve pour ces appareils, l’aspirateur manuel Lidl parvient à être l’une des plus complètes et avec un prix très compétitif: 99,99 euros. Nous sommes face à un aspirateur 2 en 1 avec différentes têtes et batteries rechargeables.

En ayant des têtes interchangeables, l’aspirateur peut être utilisé dans deux modes différents: comme aspirateur traditionnel et comme aspirateur plus compact. Ce deuxième mode est conçu pour les endroits avec un espace réduit comme la voiture ou, par exemple, utilisez cette tête pour nettoyer le canapé.

Cet aspirateur intègre un moteur à vitesse de rotation élevée, ce qui lui permet de collecter à la fois les poils et la poussière et les particules plus solides comme les miettes.. De plus, il dispose d’un système sans sac pour que vous n’ayez pas à acheter de pièces de rechange de temps en temps. En termes d’autonomie, la batterie de 2200 mAh offre jusqu’à 30 minutes d’utilisation continue.

Il est possible que ce chiffre soit un peu court si on le compare à un aspirateur robot traditionnel tel que le Cecotec Conga 1790. Mais ce type d’aspirateurs de type balai est beaucoup plus puissant. En fait, si on le compare avec le Xiaomi G9, de conception et de caractéristiques similaires, on constate une différence de prix de 60%.

