L’assainissement des finances municipales après le Covid

Par KK Pandey

Les municipalités qui ont vu un nombre élevé de personnes touchées par Covid-19 ont été à la pointe de la lutte contre la pandémie, en particulier pendant le verrouillage, total et partiel, au cours de la première et de la deuxième vague – cartographie des points chauds, gestion des zones de confinement avec des installations de quarantaine, suivi en porte-à-porte, gestion des déchets spécifiques, exploitation de salles de guerre avec système de commandement et de contrôle intégré, gestion des lignes d’assistance, des centres de télémédecine et de traitement transitoire dans les écoles, les stades, assurer la nourriture pour les ouvriers/urbains pauvres et réhabiliter les ouvriers du bâtiment, etc.

Le travail accompli par les corporations municipales pour lutter contre la pandémie s’est toutefois fait au prix d’un stress fiscal associé affectant leurs dépenses engagées de manière à double tranchant : (i) baisse des revenus propres (liquidité et autonomie fiscale) et (ii) augmentation des dépenses liées aux opérations liées au Covid. Cela a conduit à un déséquilibre budgétaire, en particulier pour les fonctions obligatoires de nature routinière. Il s’agit notamment de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement, des routes, du paiement des salaires et d’autres obligations. À l’heure actuelle, la probabilité d’une autre vague (résultant de la variante Omicron) ou de toute autre éventualité de ce type à l’avenir ne peut être totalement exclue ; ainsi, soutenir l’économie indienne (car les villes représentent une part importante de la croissance) en s’attaquant au stress fiscal municipal est, sans aucun doute, une priorité absolue.

Des preuves empiriques, à partir d’un échantillon de 141 corporations municipales, montrent soit une forte baisse des revenus, soit une augmentation des dépenses dans le cas de 75 % et une forte perte de revenus de 20 à 25 % au cours de la première et de la deuxième vague de Covid-19 (RBI State des Finances 2021, qui couvre également le troisième niveau de gouvernement). Les corporations municipales faisaient déjà face à une baisse de leurs revenus autonomes. (comme indiqué par l’Étude économique 2018). En outre, les 20 premières entreprises de l’échantillon RBI (représentant 60 % de la population totale et 55 % des dépenses totales de l’échantillon) affichent une baisse substantielle des estimations révisées de la croissance des dépenses en 2021 par rapport aux chiffres réels de 2019. les services concernés sont l’assainissement (55-71%), les routes (51%), l’approvisionnement en eau (54%) et la gestion des déchets solides (28%). Les propositions d’établissement montrent également une baisse (de 30% à 13%). En outre, les budgets municipaux pour 2022-2023 semblent ne pas couvrir cette baisse des ER, fixant la baisse des points de pourcentage qui ne seront pas couverts pour les égouts, les routes, l’approvisionnement en eau et les déchets solides à 16%, 46%,9%, et 14 %, respectivement.

Du côté des revenus, l’ER en 2021 par rapport aux réels de 2019-20 montre une baisse pour la croissance projetée de la taxe foncière (11%), des services d’eau et d’assainissement (5%), de la taxe professionnelle (22%), des revenus locatifs (31% ) et redevance municipale (50%); les transferts intergouvernementaux affichent cependant une augmentation marginale (25-29 ppts).

Les implications du stress fiscal sont déjà visibles dans l’incapacité de nombreuses entreprises (East Delhi et plusieurs autres villes) à payer les salaires et les dettes impayées à temps, entraînant une baisse significative de l’entretien des routes, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. Dans le même temps, certaines villes ont également montré des efforts de mobilisation de fonds par le biais d’obligations (cinq villes), tandis que 15 % des villes ont utilisé des fonds réservés, ajoutant aux engagements pour lesquels ceux-ci ont été créés (PF, retraite, encaissement des congés, etc.) et corpus communautaire et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Le stress fiscal des entreprises doit donc être traité par une stratégie à six volets.

Premièrement, une relance budgétaire doit être annoncée en fonction de l’intensité du stress, calibrée pour la taille de la ville, pour combler l’écart entre la baisse des revenus et l’augmentation des dépenses, en donnant la priorité aux dépenses engagées et à l’arriéré lié à Covid. Il devrait inclure (a) une stabilisation budgétaire/un financement commun sur les lignes d’un fonds de roulement, (b) une facilité de découvert contre les retards de réception des transferts et de la demande de recettes, (c) une campagne spéciale pour les obligations vertes afin de faciliter la disponibilité des fonds, et (d ) un fonds de corpus pour tout cela, avec une contribution conjointe du Centre et des États.

Deuxièmement, des plans de relance devraient également être mis à la disposition d’autres organismes locaux urbains (ULB) dont la situation financière est pire que celle des entreprises. Ils ont également un rôle tout aussi important en cas de troisième vague ou d’autres occasions similaires.

Troisièmement, rationaliser les impôts fonciers (conformément à la boîte à outils du GoI, publiée en 2020 dans le but de doubler le produit d’ici 2024). Il comprend la cartographie SIG des propriétés, la vérification croisée, les paiements par les propriétés publiques (y compris les gouvernements des États), la rationalisation des concessions, l’imposition de pénalités (saisie des comptes bancaires des grands défaillants) et la révision du taux unitaire de surface.

Quatrièmement, accroître l’efficacité des dépenses en utilisant l’externalisation, les PPP, y compris le modèle de rente hybride (HAM), la budgétisation participative en élargissant la taille de l’élasticité locale des citoyens, des sociétés civiles et des groupes communautaires en tirant les leçons des exemples existants (Mathura, pour HAM sous Namami Gange, et financement participatif par Indore, Hyderabad).

Cinquièmement, développer la synergie au sein des missions et programmes gouvernementaux et utiliser les fonds de la XVe Commission des finances pour les centres de services communs (Rs 450 crore), les infrastructures de santé (plus de Rs 25 000 crore), avec une approche régionale (44 agglomérations urbaines) pour l’eau et l’assainissement.

Sixièmement, le réseau d’agences nationales/étatiques/de district de gestion des catastrophes (DM) devrait être étendu aux entreprises et autres ULB, avec une mise à disposition spéciale de la cellule DM (personnel/équipement) ainsi que l’allocation de fonds de gestion des catastrophes comme spécifié par XV FC. Le rôle des ULB dans la gestion des catastrophes (d’origine humaine et naturelle) et l’engagement communautaire n’a pas besoin d’être développé.

L’auteur est professeur, IIPA, Delhi

