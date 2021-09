L’Assam fait l’objet d’un incendie parrainé par l’État, selon Rahul Gandhi alors que la campagne d’expulsion devient violente dans le district de Darrang

in

La dirigeante du CPIM, Kavita Krishnan, a également critiqué la police d’État pour cette action brutale.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a dénoncé aujourd’hui le gouvernement du BJP à Assam, alléguant que le gouvernement de l’État parraine la violence. Les remarques de Rahul Gandhi sont venues en réponse aux informations faisant état d’affrontements entre les habitants et la police dans le district de Darrang, dans l’État.

« L’Assam est en feu parrainé par l’État. Je suis solidaire de nos frères et sœurs de l’État – aucun enfant indien ne mérite cela », a déclaré Rahul Gandhi sur Twitter.

Assam est sur le feu parrainé par l’État. Je suis solidaire de nos frères et sœurs de l’État – aucun enfant indien ne mérite cela. pic.twitter.com/syo4BTIXKH – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 23 septembre 2021

Le député du Congrès et chef adjoint de Lok Sabha Gaurav Gogoi a également condamné l’incident. « J’ai fermement condamné le fait que la police ait tiré sur des manifestants de Dholpur, Sipajhar, lors d’une campagne d’expulsion inhumaine menée par le gouvernement BJP. Ce gouvernement manque de sensibilité envers les pauvres et les sans-terre et affiche un état d’esprit brutal et fasciste », a-t-il déclaré.

J’ai fermement condamné les tirs de la police sur les manifestants de Dholpur, Sipajhar lors d’une campagne d’expulsion inhumaine menée par le gouvernement BJP. Ce gouvernement manque de sensibilité envers les pauvres et les sans-terre et affiche un état d’esprit brutal et fasciste. – Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) 23 septembre 2021

L’AIUDF, basée à Assam, a également critiqué l’action de la police contre les manifestants. « La démocratie est écrasée par le protecteur lui-même en Assam, tirant sur les villageois qui protestaient et les tuant. Aussi, le soi-disant journaliste a rejoint les forces de police et a donné des coups de pied à l’homme qui gisait inconscient. Aucune justification ne peut justifier l’action de la police d’Assam », a déclaré le Dr Hafiz Rafiqul Islam, Jania MLA et secrétaire général de l’AIUDF.

La dirigeante du CPIM, Kavita Krishnan, a également critiqué la police d’État pour cette action brutale.

Selon certaines informations, la police d’Assam procédait à une campagne d’expulsion pour éliminer les empiètements illégaux dans la région de Sipajhar, située dans le district de Darrang. Les personnes déplacées en raison de l’entraînement protestaient également contre le gouvernement. Des responsables de la police d’Assam ont déclaré à la NDTV que lorsque les responsables de la police sont allés aujourd’hui pour supprimer l’empiètement illégal, les habitants ont résisté à l’entraînement et ont commencé à lancer des pierres, blessant neuf policiers et deux civils.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.