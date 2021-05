L’assaut israélien contre le peuple palestinien – des atrocités sans fin. ⋆ 10z viral

Je suis juif.

Je suis fier de le dire et je suis fier que mes enfants comprennent ce que signifie vivre dans un monde où dans de nombreuses communautés, dans de nombreuses cultures, l’antisémitisme est la norme, pas l’exception.

Je suis d’autant plus fier que chacun de mes enfants est farouchement opposé au sectarisme, à la discrimination et à la violence qui en résulte si souvent, car ils connaissent leur héritage juif.

Et c’est pourquoi je trouve ce qui se passe aujourd’hui à Gaza si méprisable:

C’est parce que je suis juif que je ressens tant de colère, tant de dégoût crimes contre l’humanité nous voyons et entendons chaque jour perpétré à la demande de Benjamin Netanyahu et du Likoud, exécuté comme une sorte de stratagème machiavélique pour conserver le pouvoir:

La coalition anti-Netanyahu aurait couvert toute la gamme politique de gauche à droite – avec Bennett en tant que Premier ministre – et aurait inclus un parti islamiste représentant les Arabes israéliens. Le groupe hétéroclite était principalement uni dans le but de renverser Netanyahu, qui a dirigé Israël pendant 12 années consécutives et est jugé pour de multiples accusations de corruption.

Mais il semble maintenant avoir neutralisé la menace politique, en partie grâce à l’escalade avec les Palestiniens – qui a attisé les passions nationalistes et rendu plus difficile la réunion des partis d’opposition.

Étude 2020 sur les traumatismes et le SSPT chez les enfants et adolescents palestiniens:

Il est toujours facile de citer le ‘histoire compliquée‘de la façon dont les Palestiniens ont été retenus captifs par le gouvernement israélien.

Rien de cette histoire ne justifie la voie que l’Israélien a choisie:

C’est cette vie qui a poussé des dizaines de milliers de personnes à manifester le long de la frontière israélienne chaque vendredi pendant près d’un an, lançant en vain des pierres et des bouteilles d’essence en feu sur les soldats israéliens de l’autre côté. Les manifestations ont appelé à un assouplissement du blocus et également au droit de retour des Palestiniens dans leurs foyers ancestraux en Israël. L’armée israélienne a riposté en tirant sur plus de 6000 personnes et en tuant au moins 180 personnes.

Nairab et ses pairs sont plongés dans une économie avec plus de 70% de chômage des jeunes, un système de santé qui s’est effondré et une société dans laquelle les gens boivent de l’eau toxique et sont confrontés à des coupures d’électricité incessantes.

Aux États-Unis, être juif, c’est savoir que l’extrême droite constitue une menace pour nos familles et notre communauté:

L’antisémitisme aux États-Unis atteint son plus haut niveau en quatre décennies: rapport

2019 a été la pire année pour les attaques antisémites depuis que la Ligue anti-diffamation a commencé à tenir des registres. Cela comprenait une augmentation massive des agressions violentes.

Elizabeth Schumacher / DW

12.05.2020

Les incidents antisémites aux États-Unis ont atteint un sommet de quatre décennies en 2019, selon le dernier rapport de l’Anti-Defamation League (ADL), l’une des ONG juives les plus anciennes et les plus importantes des États-Unis. L’audit annuel de l’ADL publié mardi soir a révélé que plus de 2000 actes d’agression, de vandalisme et de harcèlement avaient eu lieu – le plus grand nombre depuis que le groupe a commencé à suivre les traces en 1979.

«Le nombre record d’incidents est survenu alors que la communauté juive était aux prises avec des attaques antisémites vicieuses et mortelles contre les communautés de Poway, Jersey City et Monsey, et une série d’agressions violentes à Brooklyn», a noté l’ADL dans son rapport.

Sur les 96 victimes d’agressions violentes, dont cinq morts, à travers les États-Unis, 25 ont été ciblées rien qu’à Brooklyn. La région abrite de nombreuses communautés juives hassidiques et ultra-orthodoxes.

Au total, il y a eu 2 107 incidents antisémites aux États-Unis, dans tous les États américains à l’exception de l’Alaska et d’Hawaï. Ce nombre représente une augmentation de 12% par rapport à 2018. Dans l’ensemble, le harcèlement a augmenté de 6%, le vandalisme de 19% et les agressions de 56%.