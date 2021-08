Lassée des attentats, Vanessa Guzmán portera plainte pour attentats – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Même si Vanessa Guzman Elle se considère comme une femme forte et peu affectée par les critiques, surtout maintenant qu’elles se sont intensifiées à cause de sa nouvelle facette de culturiste, la réalité est que les attaques contre elle en ont assez.

L’athlète en a marre de lire sans fin des commentaires malveillants sur sa personne sur les réseaux sociaux à cause de ce qu’elle envisage attaquer en justice à ses détracteurs.

« Toutes les personnes qui osent commettre des agressions ont un doigt abusif et elles doivent être exposées. Non seulement les femmes qui sont maltraitées doivent également dénoncer toutes celles qui reçoivent des attaques », a-t-il déclaré au magazine TV Notes.

Aussi bien que Vanessa Guzman Il assure qu’il recourra à la justice une fois que ces attaques auront franchi la ligne, c’est-à-dire qu’elles commenceront à affecter son environnement, menacer sa sécurité et celle de sa famille.

Il a également créé le hashtag #NoAlAbusoDeOpinion pour promouvoir le bon usage des réseaux sociaux.

D’autre part, en plus des commentaires négatifs, la discipline et l’effort de Vanessa Guzman C’est aussi la reconnaissance pour laquelle l’ex-actrice apprécie les expressions d’affection.

« Recevoir le compliment de n’importe quelle femme témoigne d’une harmonie sociale », souligne-t-il ainsi que apprécie le soutien de Bárbara de Regil même quand tu ne la connais pas.

“J’ai répété à Barbara que pour elle ou toute personne qui s’est sentie agressée, utilisez le hashtag # NoAlAbusoDeOpinion en tant que femmes, nous devons nous soutenir, j’apprécie vos commentaires ».

Il convient de noter que Bárbara de Regil et sa vie en forme ont également été dans l’œil du cyclone, notamment parce que l’athlète a interdit à ses partisans de manger des fritures et même des taquitos.

BARBARA DE REGIL ET VANESSA GUZMÁN (@BARBARADEREGIL / @VANESSAGUZMANN)

Finalement, Vanessa Guzman Elle dit qu’elle se sent heureuse et pleine de sa nouvelle facette et c’est qu’elle se sent comme une nouvelle femme, une femme si différente de celle qu’elle était il y a dix ans.

Ses intérêts sont différents et son approche a également changé lorsqu’il s’est tourné vers un thérapeute pour surmonter sa dépression.

Source : Nouvelles du SDP