L’assemblé californien Kevin Kiley démystifie la fixation morbide de Gavin Newsom sur les nombres de COVID CA – RedState ⋆ .

Les tentatives du gouverneur Gavin Newsom de dépeindre le rappel comme un coup d’État partisan dirigé par des fous de droite ont largement échoué. Alors maintenant, il n’a pas d’autre choix que de réécrire son disque torturé. Dans des tweets et des conférences de presse, Newsom affirme comment ses actions ont sauvé des millions de vies en Californie.

Tout cela n’est que théâtre et mensonge au visage chauve. Mais alors, Sa pilosité est bonne à cela.

Dans son discours sur l’état de l’État, Newsom a déclaré:

C’est pourquoi le taux de mortalité de la Californie est resté l’un des plus bas par habitant du pays: 134 décès pour 100 000 habitants, contre 158 à l’échelle nationale, 153 au Texas et 247 à New York.

Il s’est également tourné vers Twitter pour faire de l’ombre au gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a levé tous les mandats COVID et a rouvert complètement son État.

L’assemblyman californien Kevin Kiley (R-Rocklin) ne pouvait plus le supporter. Il s’est rendu sur son blog Capitol Quagmire pour démystifier les mensonges du gouverneur Gavin Newsom sur les numéros COVID-19, qualifiant sa fixation de pousser ce faux récit, «morbide» et «pervers».

6ème taux de mortalité excédentaire le plus élevé de toute l’ère COVID. Il s’agit d’une mesure de la mortalité accrue de toutes causes.

En guise de mise en garde, les comparaisons entre États ne sont pas toujours des pommes à des pommes. Par exemple, la Californie pourrait mieux s’en tirer en raison de sa population plus jeune et de son climat agréable, et pire en raison de ses modèles de peuplement plus denses. D’autres facteurs, comme l’humidité, ne sont pas bien compris. Et il y a sûrement de nombreuses inconnues inconnues.

Toute cette nuance, bien sûr, est perdue dans le braggadocio de Newsom. Ce que nous savons avec certitude, c’est ceci: après un an avec les restrictions les plus sévères du pays, la Californie se situe quelque part entre le milieu et le bas du peloton sur les mesures clés de la santé publique. Cela devrait être clos: les verrouillages de Newsom font un immense mal sans aucun avantage perceptible.