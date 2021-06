L’assemblée de Barcelone se tiendra le 4 juillet au Camp Nou

03/06/2021 à 21:25 CEST

Le conseil d’administration de Barcelone, présidé par Joan Laporta, a annoncé à l’issue de la réunion ordinaire de ce jeudi que l’Assemblée des commissions 2019-2020, reporté à l’époque en raison de la pandémie de coronavirus, se tiendra le 4 juillet à partir de 15h00 pour la première fois au Camp Nou.

“C’est le meilleur endroit pour le faire et pour que les délégués y assistent autant que possible. De plus, il n’avait jamais eu lieu au Camp Nou et c’est un moyen d’encourager la fréquentation”, a déclaré Maria Elena Fort, vice-présidente institutionnelle. et porte-parole du club. , lors d’une conférence de presse après la réunion.

Les points principaux de l’assemblée seront l’approbation des comptes de la saison 2019-2020, l’opération de refinancement de la dette d’un montant de 525 millions d’euros avec le fonds d’investissement Goldman Sachs, la ratification des membres du conseil d’administration entrés après les élections et la proposition de faire partie de la Super League européenne.

D’un autre côté, Le conseil d’administration a accepté de lancer une campagne pour attirer de nouveaux membres sans les restrictions actuelles, ce qui signifierait que tout fan du Barça pourrait devenir membre à tout moment.

L’assemblée votera également sur l’opportunité de réformer les statuts du club afin qu’il y ait la possibilité de devenir membre de Barcelone par voie numérique. Jusqu’à présent, il n’y a que la possibilité de le faire en personne.