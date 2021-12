L’Assemblée de l’Assam adopte le projet de loi pour la commission de recrutement pour les postes de classe III et IV

Les commissions mèneront tout ou partie du processus de recrutement elles-mêmes ou par l’intermédiaire de toute autre institution ou agence jugée compétente avec l’approbation du gouvernement.

L’Assemblée de l’Assam a adopté jeudi un projet de loi visant à constituer une commission de recrutement direct pour les postes de classe III et IV dans différents départements et établissements du gouvernement.

Le ministre en chef Himanta Biswa Sarma a déclaré jeudi que l’organe serait créé à titre expérimental pour nommer un lakh de jeunes conformément à la promesse électorale du BJP.

« Si nous réussissons dans l’exercice et qu’il n’y a pas une seule plainte, alors nous pouvons en faire une institution permanente de type Commission de sélection du personnel », a-t-il déclaré aux suggestions de la magistrature de l’opposition.

Le projet de loi de 2021 sur les commissions de recrutement direct de l’Assam pour les postes analogues des classes III et IV vise à réglementer le processus de recrutement direct auxdits postes qui ont des conditions d’éligibilité similaires en organisant un test de sélection commun.

Sarma a déclaré que l’exercice contribuera à accélérer le processus de recrutement et à réduire les coûts pour le gouvernement.

Le projet de loi, qui a été déposé lundi et adopté à l’unanimité jeudi, offrira un répit aux aspirants candidats pour qu’ils postulent et se présentent à différents tests de recrutement pour des postes similaires dans divers départements.

Conformément au projet de loi, deux commissions de recrutement direct au niveau de l’État seront notifiées pour le recrutement à tous les postes techniques et non techniques des deux classes, à l’exception de certains postes ou catégories de postes qui peuvent être exclus de sa compétence par le gouvernement.

Les commissions mèneront tout ou partie du processus de recrutement elles-mêmes ou par l’intermédiaire de toute autre institution ou agence jugée compétente avec l’approbation du gouvernement.

« Ma tentative est que nos jeunes aient confiance dans le processus de recrutement. L’ensemble du recrutement sera effectué par une université ou le Conseil de l’enseignement secondaire, Assam. Aucune agence privée ne sera impliquée dans le processus », a déclaré Sarma.

